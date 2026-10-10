पुणे

Velhe News : राजगड किल्ला चढताना 35 वर्षीय तरुणाचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू

किल्ले राजगड चढताना हृदयविकाराच्या झटक्याने ३५ वर्षीय युवकाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली.
Heart Attack

Heart Attack

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मनोज कुंभार
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वेल्हे, (पुणे) - किल्ले राजगड चढताना हृदयविकाराच्या झटक्याने ३५ वर्षीय युवकाचा मृत्यू झाल्याची घटना शनिवार (ता. १०) रोजी दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास घडली असल्याची माहिती वेल्हे पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी किशोर शेवते यांनी दिली.

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