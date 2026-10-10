Velhe News : राजगड किल्ला चढताना 35 वर्षीय तरुणाचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू

वेल्हे, (पुणे) - किल्ले राजगड चढताना हृदयविकाराच्या झटक्याने ३५ वर्षीय युवकाचा मृत्यू झाल्याची घटना शनिवार (ता. १०) रोजी दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास घडली असल्याची माहिती वेल्हे पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी किशोर शेवते यांनी दिली..जिज्ञेश सदाशिव खंडाळकर (वय-35) मुळगाव छत्रपती संभाजी नगर सध्या राहणार भेकराईनगर, हडपसर, पुणे असे मूर्त पर्यटकाचे नाव आहे.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे येथून तीन युवक किल्ले राजगड पाहण्यासाठी आले होते. मौजे पाल बुद्रुक मार्गावरून किल्ला चढत असताना जिज्ञेश यास चक्कर येऊन बेशुद्ध पडला. दरम्यान किल्ले राजगडावर असलेल्या पुरातत्व विभागाचे कर्मचारी विशाल पिलावरे व दीपक पिलावरे, तसेच स्थानिक नागरिक शंकर रसाळ, आकाश जाधव, लहू खरात व महावितरण विभागाचे कर्मचारी व इतर पर्यटकांनी यांनी जिग्नेश यास बेशुद्ध अवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न केले..मात्र, पुढून कोणताही प्रतिसाद न आल्याने अखेर बेशुद्ध जिज्ञेश यास स्ट्रेचरच्या साह्याने गडाच्या खाली आणण्यात आले. त्यानंतर वेल्हे येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले असता उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला असल्याची माहिती ग्रामीण रुग्णालयाचे डॉ. शिवाजी कुरणकर यांनी मृत घोषित केले.मृत व्यक्तीस नातेवाईकांनी शवविच्छेदनासाठी पुणे येथील ससून रुग्णालयात नेले असल्याची माहिती शेवते यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.