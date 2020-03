अभय फिरोदिया उद्योग समूहाकडून ‘सीओईपी’ला चार कोटी

पुणे - शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या (सीओईपी) ‘मेटलर्जी अँड मटेरिअल सायन्स’ विभागाच्या पुनर्बांधणीसाठी ‘फोर्स मोटार’ आणि अभय फिरोदिया समूहाकडून तब्बल चार कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली. उद्योगपती आणि फोर्स मोटरचे अध्यक्ष डॉ. अभय फिरोदिया, कार्यकारी संचालक प्रसन्न फिरोदिया यांनी मदतीचा धनादेश ‘सीओईपी’चे संचालक डॉ. बी. बी. आहुजा यांच्याकडे सुपूर्त केला. या वेळी फोर्स मोटरचे संचालक व ‘सकाळ’चे अध्यक्ष प्रतापराव पवार उपस्थित होते. ताज्या घडामोडींसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप उद्योग समूहाचे संस्थापक श्री. नवलमलजी (एनके) फिरोदिया यांच्या स्मरणार्थ ही देणगी देण्यात आली असून, ‘स्कूल ऑफ मेटलर्जी अँड मटेरिअल सायन्स’ला त्यांचे नाव दिले जाणार आहे. ‘सीओईपी’त या विभागाची स्थापना १९४८ मध्ये करण्यात आली. तंत्रज्ञानात होत असलेल्या बदलांनुसार विद्यार्थ्यांना अद्ययावत अभ्यासक्रम शिकवला जावा, यासाठी ‘सीओईपी’कडून कायमच प्रयत्न सुरू असतो. त्यास हातभार लावण्याचा मनोदय फिरोदिया यांनी प्रतापराव पवार यांच्याकडे व्यक्त केला होता. या विभागाची कार्यशाळा व त्यातील साधने जुनी झाल्याने त्याची पुनर्बांधणी करण्याची तयारी फिरोदिया ग्रुपने दर्शविली आणि ४ कोटी रुपयांचा धनादेश देण्याचे जाहीर केले. पुढील सहा ते आठ महिन्यांत ‘मेटलर्जी अँड मटेरिअल सायन्स विभाग’चे नूतनीकरण पूर्ण होईल. याच विभागासाठी दीड कोटी रुपयांचे अत्याधुनिक ॲल्युमिनिअम डायकास्टिंगसाठी ‘ब्युलर’ स्वित्झर्लंड या कंपनीचे मशिनही देण्यात आले असून, प्रसन्न फिरोदिया यांच्या प्रयत्नांतून हे मशिन मिळाले आहे. सीओईपी ही देशातील नामवंत संस्था आहे. येथील विद्यार्थ्यांना उद्योगांच्या मागणीनुसार शिक्षण मिळावे व ते तंत्रकुशल अभियंते बनावेत, यासाठी फिरोदिया ग्रुप व अलुकास्टतर्फे केलेली मदत सत्कारणी लागणार आहे.

- प्रसन्न फिरोदिया या विभागाचे आधुनिकीकरण केल्याने उद्योगांना पूरक असे नवीन अभ्यासक्रम तयार करता येईल. त्यातून कंपन्यांना तंत्रकुशल अभियंते उपलब्ध होतील; तसेच प्राध्यापकांकडून सुरू असलेल्या संशोधनालाही गती मिळणार आहे. ही मदत ‘सीओईपी’साठी महत्त्वाची ठरेल.

- बी. बी. आहुजा

