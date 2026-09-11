Manchar News : ४० वर्षांपूर्वीची शासकीय इमारत २५ वर्षांपासून धूळ खात

मंचर - मंचर शहरातील जुन्या पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गालगत कृषी उत्पन्न बाजार समितीसमोर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुमारे ४० वर्षांपूर्वी उभारलेली ८०० ते १ हजार चौरस फुटांची पक्की इमारत गेल्या २५ वर्षांपासून वापराविना बंद आहे. विशेष म्हणजे, शहरातील अनेक शासकीय कार्यालये खासगी इमारतींमध्ये भाड्याने सुरू असताना मध्यवर्ती ठिकाणी असलेली ही शासकीय इमारत मात्र दुर्लक्षित अवस्थेत पडून आहे..या इमारतीची माहिती स्थानिक सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना अद्याप नसल्याची माहिती समोर आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. इमारतीसमोरील सुमारे अडीच गुंठे जागेचा सध्या आजूबाजूचे नागरिक पार्किंगसाठी वापर करीत आहेत.पूर्वी मंचर शहरातील पाटील वाडा, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, संभाजी महाराज चौक, बाळासाहेब बेंडे यांचे निवासस्थान, मुंजाबा मंदिरमार्गे खर्डी नाला असा रस्ता होता. सन १९८६ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने डॉ. साळी हॉस्पिटल (गेटवेल), मंचर बसस्थानक, शिवगिरी मंगल कार्यालयमार्गे खर्डी नाला असा पर्यायी रस्ता तयार केला. या रस्त्याच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यावेळी सुमारे ८०० ते १ हजार चौरस फुटांची पक्की इमारत उभारली होती. या ठिकाणी विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयीन कामकाज करीत होते..पुढे हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर या इमारतीचा वापर बंद झाला. सुमारे २५ वर्षांपूर्वी इमारतीला कुलूप लावण्यात आले असून, तेव्हापासून ती वापराविना पडून असल्याचे परिसरातील नागरिकांनी सांगितले.दरम्यान, मंचर येथील सिटी सर्व्हे कार्यालय सध्या खासगी इमारतीत भाड्याने सुरू आहे. भाड्यापोटी सुमारे सहा लाख रुपये थकीत असून, इमारत मालकाकडून भाडे देण्यासाठी तगादा सुरू असल्याने कार्यालयातील अधिकारी अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे सिटी सर्व्हे कार्यालयासाठी शासकीय जागेचा पर्याय शोधला जात आहे..भूमी अभिलेख कार्यालय, घोडेगावचे अधिकारी संजय मडके यांनी नुकतीच कळंब येथे उपलब्ध जागेची पाहणी केली आहे. कळंब येथे विनामूल्य जागा उपलब्ध होण्याची शक्यता असल्याने सिटी सर्व्हे कार्यालय कळंब येथे स्थलांतरित करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत..सिटी सर्व्हे कार्यालय मंचरमधून हलवू नये'मंचरचे सिटी सर्व्हे कार्यालय हे आंबेगाव तालुक्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असून मंचर हे तालुक्याचे मध्यवर्ती ठिकाण आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत हे कार्यालय मंचर शहरातून हलवू नये. सार्वजनिक बांधकाम विभाग अथवा राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या ताब्यात असलेली वापराविना पडलेली इमारत व जागा सिटी सर्व्हे कार्यालयासाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची भेट घेऊन नगरपंचायतीमार्फत तातडीने पत्रव्यवहार केला जाईल.'- लक्ष्मण थोरात, उपनगराध्यक्ष, मंचर नगरपंचायत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.