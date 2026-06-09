पुणे

Jaggery Processing Units Close : दौंड तालुक्यातील ४०० गुऱ्हाळघरे बंद; एफडीएच्या छापेमारीमुळे परप्रांतीय चालक धास्तावले

अन्न व औषध प्रशासनाच्या छापेमारीमुळे भेसळ असलेला गूळ तयार करणारे परप्रांतीय गुऱ्हाळचालक धास्तावले आहेत.
Jaggery Processing Units close

Jaggery Processing Units close

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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खुटबाव - अन्न व औषध प्रशासनाच्या छापेमारीमुळे भेसळ असलेला गूळ तयार करणारे परप्रांतीय गुऱ्हाळचालक धास्तावले आहेत. शेतकऱ्यांना दिलेला ऊस दर व तयार झालेल्या गुळाचा दर याचे गणित जुळत नसल्याने गेल्या दोन दिवसांपासून दौंड तालुक्यातील ४०० गुऱ्हाळघरे बंद ठेवण्याचा निर्णय परप्रांतीय गुऱ्हाळचालकांनी घेतला आहे. त्यामुळे सर्व गुऱ्हाळघरांवर ऊस गाळपाअभावी वाळत पडला आहे.

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