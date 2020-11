Corona Updates: जिल्हा परिषद आणि कॅंटोन्मेंट क्षेत्रात एकही मृत्यू नाही

पुणे : पुणे जिल्ह्यात शुक्रवारी (ता.१३) दिवसभरात ४६८ नवे कोरोना रुग्ण आढळून आले आहेत. गुरुवारी (ता.१२) ही संख्या ६२२ झाली होती. आजच्या एकूण रुग्णांमध्ये पुणे शहरातील २२६ जण आहेत. दिवसभरात ५ हजार २६४ कोरोना चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, शुक्रवारी आठ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. शुक्रवारी दिवसभरात ५५४ रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. जिल्ह्यातील एकूण कोरोना रुग्णांची संख्या आता ३ लाख ३० हजार ५८० झाली आहे. यापैकी आतापर्यंत ३ लाख १३ हजार २४४ कोरोनामुक्त झाले आहेत. याशिवाय आतापर्यंत ८ हजार १४९ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्याबाहेरील ३७७ रुग्ण आहेत. - 'पत्रास उशीर झाला त्याबद्दल क्षमस्व'; शरद पवार यांचे आईला भावनिक पत्र​ पिंपरी चिंचवडमध्ये आज ९८, जिल्हा परिषद क्षेत्रात ९५, नगरपालिका

दिवसभरात मृत्यू झालेल्यांमध्ये पुणे शहरातील पाच जण आहेत. पिंपरी चिंचवड २ आणि नगरपालिका क्षेत्रातील दोन रुग्णाचा मृत्यू झाला आहे. जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातील आणि कॅंटोन्मेंट बोर्ड क्षेत्रातील एकाही रुग्णाचा आज मृत्यू झाला नाही. नवे कोरोना रुग्ण आणि रुग्णांच्या मृत्यूची संख्या ही गुरुवारी (ता.१२) रात्री ८ वाजल्यापासून शुक्रवारी (ता.१३) रात्री आठ वाजेपर्यंतची आहे.

