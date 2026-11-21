पुणे - शहरात होणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे मध्यवर्ती भागासह उपनगरांमधील नाल्यांना पूर येतो, सोसायट्यांमध्ये पाणी घुसते, यामुळे नागरिकांचे मोठे नुकसान होते. यावेळी नाले वळविल्यामुळे हे नुकसान होते, असा आरोपही केला जातो. आता महापालिका प्रशासनानेच सर्वसाधारण सभेत शहरातील ४७ नाले हे बिल्डरांच्या अर्जावरून वळविले असल्याची कबुली दिली आहे. मात्र, कोणत्या भागातील किती नाले आहेत, याची माहिती समोर येऊ शकली नाही..पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत युडीसीपीआरमधील तरतुदी आणि राज्य सरकारने केलेल्या बदलांवर चर्चा सुरू होती. यात वाढीव एफएसआयची खैरात वाटली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्याच वेळी नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी २०२२ ते २०२६ या कालावधीत नियमावलीत किती बदल झाले, तसेच गेल्या चार-पाच वर्षांत किती नाले वळविण्यात आले, असा प्रश्न उपस्थित केला..सुरुवातीला शहरातील किती नाले वळविले याची माहिती उपलब्ध नसल्याचे शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी सांगितले. मात्र, त्यावर शिंदे यांच्यासह अन्य नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला. पुण्यात पूरस्थिती निर्माण होते, नाले वळविले जात आहेत, असे असताना प्रशासनाकडे ही माहिती कशी नाही? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला..दरम्यान, प्रशासनाने काही वेळानंतर शहरातील ४७ नाले वळविण्यासाठी मान्यता दिली असल्याचे सांगितले. त्यावर हे नाले कोणासाठी वळविले? असे विचारले असताना नागरिकांसाठी वळविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र यासाठी अर्ज कोणी केला होता, असे विचारल्यावर यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांनी केलेल्या अर्जानंतर ४७ नाले वळविण्याची परवानगी दिली असल्याचे पावसकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.