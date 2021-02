सक्रिय कोरोना रुग्ण पाच हजारांच्या आत; शहरातील १६२६ जणांचा समावेश

पुणे - पुणे जिल्ह्यातील सक्रिय कोरोना रुग्णांची संख्या बुधवारी (ता.३) पाच हजारांच्या आत आली आहे. जिल्ह्यात आजअखेर एकूण ४ हजार ९५१ सक्रिय कोरोना रुग्ण शिल्लक राहिले आहेत. यामध्ये पुणे शहरातील १ हजार ६२६ जणांचा समावेश आहे. शहरातील एकूण रुग्णांपैकी ८८५ जणांवर विविध रुग्णालयांत उपचार सुरू आहेत. उर्वरित ७४५ जणांना आपापल्या घरीच विलगीकरण करण्यात आले आहे. दरम्यान, गेल्या चोवीस तासात पुणे जिल्ह्यात ४७५ नवे कोरोना रुग्ण आढळून आले आहेत. यामध्ये पुणे शहरातील १९८ जण आहेत. याउलट ४८६ जण कोरोनामुक्त झाले आहेत. यामुळे आतापर्यंत तीन लाख ७२ हजार ५५९ जण कोरोनामुक्त झाले आहेत. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा आज दिवसभरात शहरातील सर्वाधिक १९८ रुग्णांबरोबरच पिंपरी चिंचवडमध्ये ७६, जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रात १६७, नगरपालिका क्षेत्रात ३१ आणि कॅंटोन्मेंट बोर्ड क्षेत्रात तीन नवे रुग्ण आढळून आले आहेत. आजअखेरपर्यंत जिल्ह्यात ९ हजार ७८ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये आज दिवसभरातील ९ जणांचा समावेश आहे. याशिवाय ४३७ रुग्ण हे जिल्ह्याबाहेरील आहेत. आजच्या एकूण मृत्यूंमध्ये पुणे शहरातील एका रुग्णांसह पिंपरी चिंचवडमधील पाच आणि जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातील तीन रुग्णांचा समावेश आहे. आज नगरपालिका आणि कॅंटोन्मेंट बोर्ड क्षेत्रातील एकाही रुग्णाचा मृत्यू झाला नाही. पुणे: कॉलेज सुरू करण्यासाठी ABVPचं आंदोलन; कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात

