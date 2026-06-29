Nirgudsar News : पहिल्याच पावसात कोसळला ४८ फूट विजेचा लोखंडी खांब

निरगुडसर - मंचर-निरगुडसर रस्त्यावर पिंपळगाव नजीक गव्हाळी मळा येथे पेट्रोल पंपाजवळ ४८ फूट उंचीचा विजेचा लोखंडी खांब आणि त्याला आधार दिलेला असे दोन खांब रविवार (ता. २८) रोजी सायंकाळी रस्त्यावर कोसळले, सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही. १५ दिवसापूर्वीच उभे करण्यात आलेले लोखंडी खांब पहिल्याच पावसात कोसळल्याने निकृष्ट दर्जाच्या कामाचा आरोप प्रवासी, नागरिकांनी केला आहे..चांडोली खुर्द ते पिंपळगाव खडकी वीज उपकेंद्र दरम्यान रस्त्यालगत ४८ फूट उंचीचे विजेचे लोखंडी खांब उभे करण्यात आले असून, विजेच्या ताराही जोडण्यात आल्या आहेत.मंचर-निरगुडसर रस्त्यावर पिंपळगाव नजीक गव्हाळी मळा येथे पेट्रोल पंपाजवळ उभा असलेला लोखंडी खांब रविवारी सायंकाळी पहिल्याच पावसात कोसळला..या खांबाला आधार दिलेला दुसरा खांबही कोसळला. यावेळी पाऊस सुरू असल्याने रस्त्यावर वाहतूक तुरळक होती. सुदैवाने मोठा अपघात होण्यापासून राहिला.रस्त्यावर विजेचा खांब कोसळल्यामुळे चार ते पाच तास रस्त्यावरील वाहतूक बंद होती. रविवारी रात्री दहा वाजता खांब बाजूला काढल्यानंतर वाहतूक सुरळीत झाली..१५ दिवसापूर्वी उभा केलेला तब्बल ४८ फूट उंचीचा खांब पहिल्याच पावसात कोसळल्याने काम निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. उभ्या केलेल्या प्रत्येक खांबाचे पुन्हा ऑडिट करून सुरक्षित आहे का, नाही याबाबत कार्यवाही करावी. तसेच पंपाच्या समोर एक उंभारण्यात आलेला खांब रस्त्याच्या कडेला उभा करण्यात आला असून, यामुळे मोठा अपघात होऊ शकतो. तरी हा रस्त्यालगत असलेला खांब हटवण्याची मागणी माजी उपसरपंच धनेश पोखरकर यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.