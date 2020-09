पुणे जिल्ह्यात ४९३५ नवे कोरोना रुग्ण; ग्रामीण भागात पुन्हा रुग्ण वाढले

पुणे - पुणे जिल्ह्यात गुरुवारी दिवसभरात तब्बल ४ हजार ९३५ नवे कोरोना रुग्ण आढळून आले आहेत. यामुळे काल सलग दुसऱ्या दिवशी पावणेपाच हजारांहून अधिक रुग्ण नोंदले गेले आहेत. यामध्ये पुणे शहरातील १ हजार ९१६ जण आहेत. दरम्यान, जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातील रुग्णांचा एक हजारांचा आकडा सलग दुसऱ्यांदा पार झाला आहे. कालच्या एकूण रुग्णांमध्ये पुणे शहरातील सर्वाधिक रुग्णांबरोबरच पिंपरी-चिंचवडमध्ये १ हजार २१९, जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रात १ हजार २९७, नगरपालिका क्षेत्रात ३६८ आणि कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या कार्यक्षेत्रात १३५ नवे रुग्ण सापडले आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप काल ८७ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. मृत्यू झालेल्या एकूण रुग्णांमध्ये पुणे शहरातील सर्वाधिक ४३ रुग्ण आहेत. पिंपरी चिंचवडमधील १८ , जिल्हा परिषद क्षेत्रातील १७, नगरपालिका क्षेत्रातील ९ जण आहेत. आज कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या कार्यक्षेत्रात एकाही रुग्णाचा मृत्यू झाला नाही. रुग्ण आणि रुग्णांच्या मृत्यूंची संख्या ही बुधवारी (ता. ९) रात्री ९ वाजल्यापासून काल (ता. १०) रात्री नऊ वाजेपर्यंतची आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा दरम्यान, काल दिवसभरात ३ हजार २०३ रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. यामध्ये पुणे शहरातील १ हजार ८३८, पिंपरी चिंचवडमधील ५५७, जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातील ५१९, नगरपालिका क्षेत्रातील २५१ आणि कॅंटोन्मेंट बोर्डातील ३८ जण आहेत. यामुळे कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या १ लाख ६६ हजार २७४ झाली आहे. याशिवाय आतापर्यंत ४ हजार ८८१ रेरुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. मृत्यू झालेल्यांमध्ये पुणे जिल्ह्याबाहेरील १६२ रूग्णांचा समावेश आहे. देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

Web Title: 4935 new corona patients in Pune district Corona Patients in rural areas increased