Pune Roads Claim Exposed: ५० मीटरमध्ये २५ खड्डे; महापालिकेच्या ‘फक्त ५४ खड्डे’ दाव्याची सजग नागरिक मंचाकडून पोलखोल

पुणे : पुणे महापालिकेच्या पथ विभागाने शहरात केवळ ५४ खड्डे शिल्लक असल्याचा दावा केला असताना, सजग नागरिक मंचाने अवघ्या ५० मीटरच्या पट्ट्यात २५ खड्डे दाखवून या दाव्याची पोलखोल केली आहे. महापालिका प्रशासनाचा हा दावा म्हणजे पुणेकरांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याची टीका मंचाने केली आहे..नवी पेठेतील विठ्ठल मंदिर ते गांजवे चौक या रस्त्यावरील ५० मीटर अंतरातच सुमारे २५ खड्डे असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी महापालिका आयुक्तांकडे लेखी तक्रार केली आहे. खड्डे आणि निकृष्ट दर्जाच्या दुरुस्तीमुळे रस्त्यांवर पसरलेली खडी यामुळे नागरिक त्रस्त असताना पथ विभागाने केलेला दावा हास्यास्पद असल्याचे वेलणकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे..नवी पेठेतील हे २५ खड्डे पथ विभागाच्या नजरेतून सुटले आहेत की संपूर्ण शहरातील ५४ खड्ड्यांपैकी हेच ते खड्डे आहेत, असा उपरोधिक सवालही वेलणकर यांनी उपस्थित केला. महापालिका प्रशासनाने अशा अतिशयोक्तीपूर्ण दाव्यांवर नागरिकांनी विश्वास ठेवावा अशी अपेक्षा करणे ही पुणेकरांची जीवघेणी थट्टा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे..महापालिका आयुक्तांनी स्वतः शहरांतील रस्त्यांची पाहणी करून प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी. तसेच, प्रशासनाची दिशाभूल करणारे आणि अवास्तव आकडेवारी देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.