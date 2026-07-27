पुणे

Pune Roads Claim Exposed: ५० मीटरमध्ये २५ खड्डे; महापालिकेच्या ‘फक्त ५४ खड्डे’ दाव्याची सजग नागरिक मंचाकडून पोलखोल

५० मीटरच्या पट्ट्यात २५ खड्डे; महापालिकेच्या ‘फक्त ५४ खड्डे’ दाव्याची सजग नागरिक मंचाकडून पोलखोल
Citizens' forum alleges 25 potholes found within 50 meters despite Pune Municipal Corporation claiming only 54 potholes citywide

Citizens' forum alleges 25 potholes found within 50 meters despite Pune Municipal Corporation claiming only 54 potholes citywide

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पुणे महापालिकेच्या पथ विभागाने शहरात केवळ ५४ खड्डे शिल्लक असल्याचा दावा केला असताना, सजग नागरिक मंचाने अवघ्या ५० मीटरच्या पट्ट्यात २५ खड्डे दाखवून या दाव्याची पोलखोल केली आहे. महापालिका प्रशासनाचा हा दावा म्हणजे पुणेकरांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याची टीका मंचाने केली आहे.

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