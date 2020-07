पुण्यात साडेचार महिन्यात ५० हजार रुग्णांची नोंद 

पुणे - पुण्यात गेल्या साडेचार महिन्यांत ५० हजारांहून अधिक कोरोना रुग्ण सापडल्याची नोंद झाली आहे. मात्र, त्यात कोरोनामुक्तांचे प्रमाण जवळपास ६५ टक्के असल्याने सध्या केवळ १९ हजार इतक्याच रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. त्यात मंगळवारी आणखी १ हजार २०० रुग्णांची भर पडली असून, याच दिवसभरात ३३ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तर ५९१ जण बरे झाल्याने आतापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्यांचा आकडाही ३० हजाराच्या पुढे गेला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप दरम्यान, विविध रुग्णालयांत उपचार घेत असलेल्या ७४२ रुग्णांची प्रकृती गंभीर असून, त्यातील ९८ जण व्हेंटिलेटरवर आहेत. मृतांमध्ये २० पुरुष आणि १३ महिलांचा समावेश आहे. सर्व मृतांना कोरोना सोबत अन्य आजारही असल्याची नोंद आहे. आजघडीला रोज सरासरी साडेसहा हजार नागरिकांची तपासणी होत आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

