Velhe News : गाईला वाचवताना 55 वर्षीय शेतकऱ्याचा विजेचा शॉक लागून दुर्दैवी मृत्यू

वेल्हे, (पुणे) - राजगड तालुक्यातील अठरागाव मावळ दुर्गम परिसरातील वरोती बुद्रुक ग्रामपंचायतची वाडी असलेल्या कुसारपेठ येथे विजेचा शॉक लागून 55 वर्षीय शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवार (ता. 9) रोजी घडली..गाईला वाचवण्याच्या प्रयत्नात शेतकऱ्याला ही विजेचा जोरदार धक्का बसल्याने गाईसह शेतकऱ्याचा दुर्दैवी झाल्याने परिसरातून मोठी हळहळ व्यक्त होत आहे. विठ्ठल भागू ढेबे (वय-55 वर्ष) राहणार कुसारपेठ असे मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्याचे नाव आहे.याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, अठरागाव मावळ दुर्गम परिसरातील वरोती बुद्रुक ग्रामपंचायतच्या हद्दीमधील कुसारपेठ येथील शेतकरी विठ्ठल ढेबे हे आपली जनावरे घेऊन डोंगर परिसरात चरण्यासाठी गेले असताना. गाई चरत असलेल्या शेजारी विजेच्या खांबावरील तार अचानक तुटून गाईच्या अंगावर पडली गाईला वाचवण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या ढेबे यांनाही विजेचा शॉक बसला यात दोघांचाही मृत्यू झाला..राजगडचे तहसीलदार निवास ढाणे म्हणाले, 'घटनास्थळी जाऊन महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून पंचनामा करण्यात आला आहे.नसरापूर महावितरण विभागाचे उपअभियंता सिद्धार्थ सोनसळे म्हणाले, 'महावितरणचे कनिष्ठ अभियंता सचिन कुलकर्णी यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली असून पिन इन्सुलेटर फुठल्यामुळे (निकामी झाल्यामुळे) 11 केव्ही उच्च दाबाच्या वाहिनीच्या तारा तुटल्याचे आढळून आल्याने जमिनीवर तारा पडला गेल्या. या तुटलेल्या तारांच्या संपर्कात गाई व शेतकऱ्याचा स्पर्श झाल्याने सदरची घटना घडली आहे. सदर घटनेचा पंचनामा वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवण्यात आला आहे..वेल्हे पंचायत समिती सदस्य सीता नंदकुमार खुळे म्हणाल्या,' सदर घटनेची जागेवर जाऊन पाहणी केली असून घडलेली घटना दुर्दैवी असून शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला तातडीने मदत मिळवून देण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा करणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.