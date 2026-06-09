पुणे

Velhe News : गाईला वाचवताना 55 वर्षीय शेतकऱ्याचा विजेचा शॉक लागून दुर्दैवी मृत्यू

राजगड तालुक्यातील अठरागाव मावळ दुर्गम परिसरातील कुसारपेठ येथे विजेचा शॉक लागून 55 वर्षीय शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवार (ता. 9) रोजी घडली.
farmer vittal dhebe death by electric shock

farmer vittal dhebe death by electric shock

sakal

मनोज कुंभार
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वेल्हे, (पुणे) - राजगड तालुक्यातील अठरागाव मावळ दुर्गम परिसरातील वरोती बुद्रुक ग्रामपंचायतची वाडी असलेल्या कुसारपेठ येथे विजेचा शॉक लागून 55 वर्षीय शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवार (ता. 9) रोजी घडली.

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