Uruli Kanchan Accident : वळती येथील ५६ वर्षीय शेतकऱ्याचा ट्रॅक्टरखाली चिरडून जागीच मृत्यू

- सुनील जगतापउरुळी कांचन - शेतात ट्रॅक्टरने मशागतीचे काम करत असताना अचानक तालीवरून ट्रॅक्टर उलटल्याने खाली चिरडून एका ५६ वर्षीय शेतकऱ्याचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना वळती, ता. हवेली येथे घडली आहे. सोपान केरू कुंजीर (वय-५६ वर्ष, रा. वरचा मळा, वळती, ता. हवेली) असे अपघातात मृत्यू पावलेल्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. शुक्रवारी (ता. ०४) सकाळी साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास वळती गावच्या हद्दीतील स्वतःच्या शेतात काम करत असताना हा भीषण अपघात घडला..मिळालेल्या माहितीनुसार, सोपान कुंजीर हे शुक्रवारी सकाळी आपल्या स्वतःच्या मालकीच्या ट्रॅक्टरने शेतात मशागतीचे काम करत होते. मशागत करत असताना अचानक ट्रॅक्टरचा तोल गेला आणि तालीवरून ट्रॅक्टर थेट शेतात उलटला. ट्रॅक्टर उलटल्याने सोपान कुंजीर हे त्याच्याखाली गंभीररीत्या दाबले गेले..घटनेची माहिती मिळताच त्यांचे पुतणे आदेश रोहीदास कुंजीर,चुलत भाऊ जितेंद्र दत्तात्रय कुंजीर व स्थानिक ग्रामस्थांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. नागरिकांनी मोठ्या शर्थीचे प्रयत्न करून सोपान कुंजीर यांना ट्रॅक्टरखालून बाहेर काढले. अपघातात सोपान कुंजीर यांच्या डोक्याला आणि हाताला अत्यंत गंभीर मार लागला होता. नातेवाइकांनी त्यांना तात्काळ स्वतःच्या चारचाकी वाहनातून उपचारासाठी श्री सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, उरुळी कांचन येथे हलवले. मात्र,डॉक्टरानी तपासणी करून उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले..या घटनेची माहिती मिळताच उरुळी कांचन पोलीस ठाण्याचे पथक रुग्णालयात दाखल झाले. मृत सोपान कुंजीर यांच्या पश्चात पत्नी,मुलगा विशाल असा परिवार आहे. एक कष्टकरी आणि अभ्यासू शेतकरी म्हणून त्यांची परिसरात ओळख होती. त्यांच्या दुर्दैवी जाण्याने वळती परिसरा हळहळ व्यक्त केली जात आहे.दरम्यान, या प्रकरणी आदेश रोहीदास कुंजीर (वय-२६, रा. वळती) यांनी दिलेल्या खबरी जबाबावरून उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात अपघाती मृत्यूची नोंद करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.