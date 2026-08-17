MP Dr. Amol Kolhe : माळशेज भोरांडे प्रकल्पासारखे एकूण 59 प्रकल्प आगामी काळात राज्यात प्रस्तावित

जुन्नर - माळशेज भोरांडे प्रकल्पासारखे एकूण 59 प्रकल्प आगामी काळात राज्यात प्रस्तावित आहेत. या प्रकल्पांमधून ऐंशी हजार मेगा वॅट एवढी वीज निर्मितीची क्षमता आहे. आगामी 2030 मध्ये महाराष्ट्राला एवढ्या ऊर्जेची गरज देखील भासणार नसल्याने हे प्रकल्प सह्याद्रीवर लादण्याची गरज काय असा सवाल शिरूर लोकसभा मतदार संघाचे खासदार डॉ अमोल कोल्हे यांनी केला. जुन्नर येथे अंजनावळे येथे प्रस्तावित असलेल्या अदानी जलविद्युत प्रकल्पाच्या अनुषंगाने आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. कोल्हे यांनी हा सवाल उपस्थित केला आहे. यावेळी डॉ. कोल्हे यांनी चित्रफितीद्वारे प्रकल्पाचे धोके स्पष्ट केले..या प्रकल्पावरून गेल्या दहा दिवसापासून जुन्नर तालुक्यातील वातावरण अक्षरशः ढवळून निघाले आहे. आदिवासी भागासोबतच पूर्व भागातून देखील या प्रकल्पाला जोरदार विरोध वाढला असून तालुक्यातील नागरिक व आदिवासी संघटना यांनी पुणे येथे या प्रकल्पाची जनसुनावणी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी प्रदूषण महामंडळाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन छेडले..यावेळी डॉ अमोल कोल्हे म्हणाले की, हा प्रकल्प केवळ आदिवासी भागासाठी नव्हे तर पूर्व भागासाठी देखील धोक्याची घंटा आहे. हा जलविद्युत अथवा स्टोरेज प्रकल्प असल्याचे दाखवले जात असल्याने हा केवळ मुखवटा आहे. या प्रकल्पासाठी बोगदे तयार करावे लागणार असल्याने त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर ब्लास्टींग करावे लागणार व त्यामुळे सह्याद्रीला भविष्यात मोठा धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.प्रकल्प प्रस्तावित असलेला भाग हा भूकंप प्रवण क्षेत्र 3 या प्रवर्गात तसेच पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात मोडत असल्याने भविष्यात या प्रकल्पामुळे मोठ्या नुकसानीला सामोरे जाण्याची भीती नाकारता येत नाही..दरम्यान, पत्रकार परिषदे दरम्यान खासदार डॉ कोल्हे यांनी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांच्याशी फोनद्वारे संपर्क साधला असता या प्रकल्पाची एकवीस तारखेची जनसुनावणी स्थगित करून या प्रकल्पाबाबत 19 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात लोकप्रतिनिधी, बाधित गावचे सरपंच, पर्यावरण प्रेमी यांच्यासोबत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. तर नऊ ऑगस्ट पासून या प्रकल्पाची जनसुनावणी रद्द होण्याच्या मागणीसाठी जुन्नर येथे उपोषणाला बसलेल्या सुरज वाजगे यांची खासदार डॉ कोल्हे यांनी भेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.