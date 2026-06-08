पुणे

Loni Kalbhor News : कुंजीरवाडीत ६० वर्षीय महिलेची गळफास घेऊन संपविले जीवन; कारण अस्पष्ट

एका ६० वर्षीय महिलेने घरातील पंख्याला साडीच्या सहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली.
Nanda Shendage

Nanda Shendage

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सकाळ वृत्तसेवा
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लोणी काळभोर - हवेली तालुक्यातील कुंजीरवाडी येथील पेटकरवस्ती परिसरात एका ६० वर्षीय महिलेने घरातील पंख्याला साडीच्या सहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. सदर घटना रविवार (७ जून) रोजी दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारांस उघडकीस आली आहे.

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