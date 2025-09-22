पुणे

Pargaon News : पारगाव येथे ६५ वर्षीय जेष्ठाची झाडाला फाशी घेऊन संपविले जीवन

पारगाव येथे आज सोमवारी राजाराम कोंडीबा थोरात यांनी शेतात लिंबाचे झाडाला फाशी घेऊन जीवन संपविल्याची घटना घडली.
Crime
CrimeSakal
सुदाम बिडकर
Updated on

पारगाव - पारगाव, ता. आंबेगाव गावचे हद्दीत कौटमळा येथे आज सोमवारी दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास राजाराम कोंडीबा थोरात (वय-६५ वर्षे) रा. पारगाव (कौटमळा), ता. आंबेगाव यांनी शेतात लिंबाचे झाडाला फाशी घेऊन आत्महत्या केली आहे.

Loading content, please wait...
death
endlife
Pargaon

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com