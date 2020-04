'एचए' कामगार, अधिकारी वर्गाची पंतप्रधान निधीला ७ लाख ७२ हजार रुपयांची मदत

पिंपरी - हिंदुस्थान एंटिबायोटिक्स (एचए) कंपनीच्या सुमारे ६२४ कामगार आणि अधिकारी वर्गाने कोरोना विरूध्द च्या लढ्यासाठी पंतप्रधान (केअर) निधीला एक दिवसाच्या वेतनापोटी ७ लाख ७२ हजार रुपये दिले. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप एचए व्यवस्थापन, मजदूर संघ, आणि अधिकारी संघटना यांनी हे मार्च महिन्याच्या पगारातून वरील निधी जमा केला. तसेच ११६ सेवानिवृत्ती वेतनधारक व काही नियमित सेवानिवृत्त कामगारांचेही त्यात योगदान दिले, असे एचए मजदूर संघाचे उपाध्यक्ष विजय पाटील व सरचिटणीस संजय भोसले यांनी कळविले आहे.

