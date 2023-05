Pune: 'डिजेचा आवाज अन् कोयत्याचा वार' अपमान सहन न झाल्याने वृद्धाची नदीत उडी मारून आत्महत्या

पुण्यात धक्कादायक प्रकार घडला आहे. 70 वर्षीय नागिरकाने स्पिकरच्या आवाजाला आणि झालेल्या अपमानाला कंटाळून आत्महत्या केली. पुण्यातील येरवडा भागात ही घटना घडली. याप्रकरणी 5 जणांना अटक करण्यात आली असून येरवडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे.(70 year old man committed suicide after being fed up with the sound of the speaker pune )

ज्ञानेश्वर साळुंखे (वय 70) असे या ज्येष्ठाचे नाव आहे. याबाबत पांडुरंग ज्ञानेश्वर साळुंखे यांनी येरवडा पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यावरुन पोलिसांनी चेतन बेले, देवेश ऊर्फ नन्या पवार, यश मोहिते, शाहरुख खान, जय तानाजी भडकुंभे या ५ जणांना अटक केली आहे. (Marathi Tajya Batmya)

नेमकं काय घडलं?

चेतन बेले हा फिर्यादी साळुंखे यांच्या घराशेजारी राहायला आहे. त्यांच्या घरात हळदीचा कार्यक्रम सुरू असल्याने स्पीकर लावला होता. स्पीकरच्या आवाजाचा त्रास होत असल्याने ज्ञानेश्वर साळुंखे यांनी त्या ठिकाणी जाऊन आवाज करु नका, आम्हाला त्रास होतो असे सांगितले. यावरून आरोपींनी त्यांचा अपमान केला आणि हाकलून दिलं.(Marathi Tajya Batmya)

पुन्हा साळुंखे त्या ठिकाणी आवाज कमी करायला सांगण्यासाठी गेले असता त्यांना मारहाण करण्यात आली. चेतन बेले याने फिर्यादीच्या डोक्यात कोयता मारुन जखमी केले. त्यांनी फिर्यादी हे येरवडा पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी गेले. त्या गोष्टीचा राग मनात धरुन आरोपी यांनी

पुन्हा फिर्यादीचे वडिल ज्ञानेश्वर साळुंखे यांना मारहाण केली. मारहाणीमुळे होणार्‍या वेदना व अपमान सहन न झाल्याने त्यांनी बंडगार्डन पुलावरुन नदीमध्ये उडी मारुन आत्महत्या केली.(Marathi Tajya Batmya)