Loni Kalbhor News : छाती न उघडता हृदयाची झडप बदलली; टीएव्हीआर प्रक्रियेद्वारे ७५ वर्षीय रुग्णाला नवजीवन

लोणी काळभोर - वैद्यकीय क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करत लोणी काळभोर येथील विश्वराज हॉस्पिटलच्या हृदयरोग तज्ज्ञांनी ‘ट्रान्सकॅथेटर एओर्टिक व्हॉल्व्ह रिप्लेसमेंट’ (टीएव्हीआर) या अत्याधुनिक प्रक्रियेद्वारे ७५ वर्षीय रुग्णाला नवजीवन दिले आहे. विशेष म्हणजे या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान रुग्ण पूर्णपणे शुद्धीत होता आणि वैद्यकीय पथकाशी संवादही साधत होता..हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ. सूरज इंगोले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित रुग्णाचा हृदयविकाराचा इतिहास अत्यंत गुंतागुंतीचा होता. सुमारे १५ वर्षांपूर्वी त्यांच्यावर कोरोनरी आर्टरी बायपास शस्त्रक्रिया झाली होती, तर दोन वर्षांपूर्वी हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर एन्जिओप्लास्टी करण्यात आली होती. त्याचवेळी एओर्टिक व्हॉल्व्ह स्टेनोसिस अर्थात हृदयातील मुख्य झडप अरुंद झाल्याचे निदान झाले होते..वाढते वय आणि पूर्वी झालेल्या शस्त्रक्रिया लक्षात घेता पारंपरिक ओपन हार्ट सर्जरी धोकादायक ठरू शकत होती. यामुळे विश्वराज हॉस्पिटलच्या तज्ज्ञांनी टीएव्हीआर हा सुरक्षित आणि कमी जोखमीचा पर्याय निवडला. या प्रक्रियेत मांडीतील रक्तवाहिनीतून छोट्या छिद्राद्वारे कॅथेटर हृदयापर्यंत पोहोचवून नवीन झडप बसविण्यात आली. यासाठी छाती उघडण्याची किंवा मोठी शस्त्रक्रिया करण्याची आवश्यकता भासली नाही..रुग्णाला प्रक्रियेच्या आदल्या दिवशी दाखल करण्यात आले होते. दुसऱ्याच दिवशी त्यांना चालण्यास सांगण्यात आले आणि चौथ्या दिवशी रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले. एका महिन्यानंतरच्या तपासणीत रुग्ण पूर्णपणे निरोगी असून कोणतीही लक्षणे जाणवत नसल्याची माहिती हॉस्पिटलचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. सुजीत कुमार यांनी दिली..रुग्णानेही डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांच्या सेवाभावाचे कौतुक करत टीएव्हीआर प्रक्रियेमुळे नवजीवन मिळाल्याची भावना व्यक्त केली. कार्यकारी संचालिका डॉ. अदिती राहुल कराड यांच्या मार्गदर्शनाखाली विश्वराज हॉस्पिटल अत्याधुनिक हृदयरोग उपचार सेवा देत असून या यशस्वी प्रक्रियेमुळे परिसरातील रुग्णांसाठी आशेचा नवा किरण निर्माण झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.