सिंहगड रस्त्यावर हातात कोयता, पिस्तूल घेऊन नाचणे पडले महागात; व्हिडिओ व्हायरल

पुणे : पोलिसांच्या तडीपार आदेशाचे भंग करून नऱ्हे येथे आलेल्या सराईत गुन्हेगाराने हातात कोयता घेऊन, तर त्याचा एक साथीदार हातात पिस्तुल घेऊन घोळक्‍यात नाच करत असल्याचा धक्कादायक प्रकार व्हायरल झालेल्या व्हिडीओद्वारे पुढे आला. हा व्हिडीओ झपाट्याने व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसही खडबडून जागे झाले. त्यानंतर सिंहगड पोलिसांनी या प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेत मुख्य आरोपीसह आठ जणांना बेड्या ठोकल्या. रोशन दयानंद लोखंडे (वय 21, रा. मानाजीनगर, नऱ्हे), प्रसाद धावडे (वय 20), अनिकेत बावस्कर (वय 19), शशिकांत यादव (वय 19), स्वप्नील संजय जागडे (वय 20), किरण राजु शिंदे (वय 28), प्रज्वल अजुर्न धावडे (वय 20), ओंकार सुतार (वय 19) अशी अटक केलेल्या संशयित आरोपींची नावे आहेत. लोखंडे हा सराईत गुन्हेगार असून त्यास शहर व जिल्ह्यातून तडीपार करण्यात आले आहे. तडीपार आदेशाचा भंग करून त्याने त्याच्या साथीदारांसह गुरूवारी रात्री साडे दहा वाजण्याच्या सुमारास नऱ्हे रस्त्यावरील भुमकर पुलाजवळ एका नागरीकाला कोयत्याचा धाक दाखवून लुटले. तसेच लोखंडे व त्याच्या 15 साथीदारांनी त्याच रात्री अकरा वाजता नऱ्हे येथील मार्तंड प्रतिष्ठान येथील सार्वजनिक रस्त्यावर हातात कोयते घेऊन दहशत निर्माण करीत नागरीकांना दुकाने बंद करण्यास भाग पाडले. त्यानंतर लोखंडेने हातात कोयता घेऊन, त्याच्या एका साथीदाराने हातात पिस्तूल घेऊन तर अन्य साथीदारांनी बांबू, काठ्या हातात घेऊन रस्त्यावरच नाच सुरू केला. त्याचा व्हिडीओ बुधवारी सकाळी व्हॉटस्‌अपवर व्हायरल झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात गोंधळ उडाला. गुन्हेगार सर्रासपणे रस्त्यावर येऊन हत्यारे हातात घेऊन नाच करत असल्याच्या या प्रकारामुळे पोलिसांवर मोठ्या प्रमाणात टिकाही सुरू झाली. दरम्यान, या घटनेमुळे सिंहगड पोलिस ठाणेही खडबडुन जागे झाले. त्यानंतर सहाय्यक पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) प्रमोद वाघमारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तातडीने तपास करण्यास सुरूवात केली. त्यानंतर काही वेळातच मुख्य आरोपी लोखंडे यास बेड्या ठोकल्या. त्यानंतर त्याच्या आठ साथीदारांना पोलिसांनी अटक केली. त्यांच्याविरुद्ध बेकायदा शस्त्र बाळगणे, नागरीकांमध्ये दहशत निर्माण करीत नागरीकांना लुटणे अशा प्रकारे दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले. या प्रकरणाचा तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक चेतन थोरबोले व पोलिस उपनिरीक्षक अविनाश शिंदे करीत आहेत. रोशन लोखंडेसह साथीदारांवर होणार "मोक्का'अंतर्गत कारवाई

आरोपी लोखंडे हा सराईत गुन्हेगार आहे. त्याच्या गुन्हेगारी कारवायांमुळेच पोलिसांनी त्यास शहर व जिल्ह्यातुन तडीपार केले होते. त्यानंतरही आरोपीने तडीपार आदेशाचे उल्लंघन करुन शहरात नागरीकांना लुटण्याबरोबरच दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे पोलिसांकडून त्याच्यासह साथीदारांविरुद्ध आत्ता "मोक्का'अंतर्गत कारवाई करण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत.



