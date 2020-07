पुणेकरांनो, दिवसभरात 807 रुग्ण सापडले; 619 रुग्ण कोरोनामुक्त

पुणे - पुण्यात कोरोनाच्या नव्या रुग्णांचा आकडा शुक्रवारीही (ता. 3) फारसा कमी झाला नाही. दिवसभरात नवे 807 रुग्ण सापडले असून, 619 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. तर नऊ रुग्णांचा मृत्यू झाला. सध्या 6 हजार 874 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. विविध भागांतील सुमारे सव्वाचार हजार रुग्णांची तपासणी झाली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप उपचार घेत असलेल्या 389 रुग्णांची प्रकृती गंभीर असून, त्यातील 59 जण व्हेंटिलेटरवर आहेत. मृतांमध्ये सात पुरुष आणि दोन महिलांचा समावेश आहे. त्यांचे साधारपणे वय 60 वर्षांपेक्षा अधिक आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा कोथरूड, वारजे माळवाडी, हडपसर, लोहियानगर, बोपोडी, दांडेकर पूल, टिंगरेनगर, वडगाव बु., धायरी भागांतील रुग्णांचा मृत्यू झाला. शहरात आतापर्यंत 1 लाख 28 हजार 448 नागरिकांचे स्वॅब तपासले आहेत. त्यातील 19 हजार 849 जणांना कोरोनाची बाधा झाल्याची नोंद आहे. 12 हजार 290 रुग्ण पूर्णपणे बरे झाले आहेत.

