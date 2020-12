धक्कादायक! पुण्यात विवाहितेची 9 महिन्यांच्या मुलीसह रेल्वेखाली आत्महत्या

उरुळी कांचन (पुणे) : लोणी काळभोर येथील २२ वर्षीय विवाह‌ीतेने सोमवारी (ता. १४) रात्री साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास पुणे-दौंड रेल्वेलाईनवर लोणी काळभोर कॉर्नरजवळ आपल्या नऊ महिण्याच्या मुलीसह रेल्वेखाली झोकून देवून आत्महत्या केल्याची हृदयद्रावक घटना उघडकीस आली आहे. शितल देवराम मखवाने (वय- २२) व शुभ्रा हे आत्महत्या केलेल्या मायलेकीची नावे असुन, आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप समजलेले नाही. दरम्यान या प्रकरणी शितलचे मामा विजय रामचंद्र सांळुखे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार लोणी काळभोर पोलिसानी शितल व मुलगी शुभ्रा यांची अकस्मात मृत्यु अशी नोंद केली आहे. लोणी काळभोर पोलिसांनी माहितीनुसार, सोमवारी रात्री साडेनऊ वाजनेच्या सुमारास पुणे-दौंड रेल्वेलाईनवर शितल व शुभ्रा या दोघींचे मृतदेह लोणी काळभोर ग्रामपंचायत हद्दीतील रामा कृषी रसायन लिमिटेड या कंपनीजवळ आढळुन आले. याबाबतची माहिती मिळताच, लोणी काळभोर पोलिसांनी दोघींचेही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पुण्यातील शासकीय रुग्नालयात हलविले. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक संदीप बोरकर व त्यांचे सहकारी करीत आहेत.

Web Title: 9 month old girl commits suicide under train in Pune