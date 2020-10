जिल्ह्यात साडेतीन महिन्यांनंतर पहिल्यांदा 988 नवे कोरोना रुग्ण 

पुणे - जिल्ह्यात सोमवारी मागील साडेतीन महिन्यानंतर पहिल्यांदाच नव्या कोरोना रुग्णांचा आकडा एक हजारापेक्षा कमी आला. याआधी 15 जूनला एक हजारांपेक्षा कमी रुग्ण आढळून आले होते. दिवसभरात 988 नवे कोरोना रुग्ण आढळून आले. गेल्या 24 तासांत केवळ 6 हजार 19 चाचण्या घेण्यात आल्या. एकूण रुग्णांमध्ये पुणे शहरातील 351 जण आहेत. पिंपरी-चिंचवडमध्ये 246, जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रात 274, नगरपालिका क्षेत्रात 99 आणि कॅंटोन्मेंट बोर्ड क्षेत्रात 18 नवे रुग्ण सापडले आहेत. दिवसभरात 37 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. मृत्यू झालेल्यांमध्ये पुणे शहरातील सर्वाधिक 14 जण आहेत. पिंपरी-चिंचवडमधील 9, जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातील 4, नगरपालिका क्षेत्रातील 10 जणांचा मृत्यू झाला आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा जिल्ह्यात आज अखेरपर्यंत एकूण कोरोना रुग्णांची संख्या आता 3 लाख 7 हजार 852 झाली आहे. यापैकी 2 लाख 71 हजार 652 कोरोनामुक्त झाले आहेत. शिवाय 7 हजार 204 कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. मृत्यू झालेल्यांमध्ये पुणे जिल्ह्याबाहेरील 305 जणांचा समावेश आहे. दिवसभरात 3 हजार 126 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले असून, सध्या विविध रुग्णालयांत 16 हजार 348 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. याव्यतिरिक्त 12 हजार 796 रुग्णांवर त्यांच्या घरातच उपचार केले जात आहेत. यामुळे सध्या जिल्ह्यात केवळ 29 हजार 144 क्रियाशील (ऍक्‍टिव्ह) कोरोना रुग्ण आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

Web Title: 988 new corona patients for the first time in three and a half months in the district