Pune Swargate Accident : स्वारगेट जेधे चौकात भरधाव डंपरची धडक; सायकलस्वार ज्येष्ठाचा मृत्यू

पुणे : भरधाव डंपरच्या धडकेने एका सायकलस्वार ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू झाला. ही घटना स्वारगेट येथील देशभक्त केशवराव जेधे चौकात मंगळवारी (ता. २७) रात्री पावणेदहाच्या सुमारास घडली. या घटनेमुळे स्वारगेट परिसरातील धोकादायक वाहतुकीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. .विश्वनाथ शंकर साळुंखे (वय ६८, रा. जयभवानीनगर, पर्वती) असे मृत्युमुखी पडलेल्या ज्येष्ठाचे नाव आहे. याबाबत पोलिस अंमलदार नेताजी वासुदेव यांनी स्वारगेट पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार डंपरचालक दत्तात्रेय यादव मोरे (वय ३५, रा. चौंडी, ता. जामखेड, जि. अहिल्यानगर) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विश्वनाथ साळुंखे हे रात्री पावणेदहाच्या सुमारास सायकलवरून घरी निघाले होते. त्यावेळी बांधकाम साहित्य वाहून नेणाऱ्या डंपरचालकाने अंडाभुर्जी गााडीसमोरील रस्त्यावर सायकलस्वारास जोरदार धडक दिली. या अपघातात गंभीर जखमी झाल्याने सायकलस्वार ज्येष्ठाचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर स्वारगेट पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. वैद्यकीय तपासणीत डंपरचालकाने मद्य सेवन केल्याचे समोर आले आहे..जेधे चौकातील अतिक्रमणे हटवास्वारगेट बसस्थानक परिसरातील पदपथ आणि रस्त्यांच्या कडेला मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाले आहे. त्यामुळे वाहतुकीस अडथळे निर्माण होऊन अपघातांची संख्या वाढत आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी महापालिका आणि वाहतूक पोलिस प्रशासनाने जेधे चौकातील अतिक्रमणे तातडीने हटवावीत, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे.