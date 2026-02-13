Pune News : महापालिकेच्या कार्यालयात तरुणाची पिस्तूलसह आत्महत्येची धमकी; कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण

पुणे : महापालिकेतील मिळकतकर आकारणी व कर संकलन विभागामधील कर्मचाऱ्यांसमोर पिस्तूल काढत तरुणाने थेट आत्महत्या करण्याची धमकी दिल्याचा धक्कादायक प्रकार शुक्रवारी महापालिकेमध्ये घडला. या प्रकारामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भितीचे वातावरण पसरले, दरम्यान संबंधित तरुणाविरुद्ध महापालिकेकडून रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आला..महापालिकेमध्ये महापौर, उपमहापौर निवडणुकीवेळी परवानाधारक पिस्तूल असणाऱ्या व्यक्तीचा वावर सुरु होता. हा प्रकार महापालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आला होता, मात्र त्यावर ठोस कारवाई झाली नाही. दरम्यान, मिळकत कराची थकबाकी असणाऱ्यांसाठी महापालिकेने अभय योजना जाहीर केली होती. या योजनेची मुदत १५ फेब्रुवारीपर्यंत आहे. संबंधित योजनेअंतर्गत मिळकत कराबाबत चर्चा करण्यासाठी तरुण महापालिकेच्या मिळकत कर आकारणी व कर संकलन विभागाकडे आला होता. दुपारी सव्वा तीन वाजण्याच्या सुमारास मिळकत कर विभागाच्या कार्यालयामध्ये संबंधित तरुणाकडून कर्मचाऱ्यांना थकबाकीबाबत विचारणा करण्यात आली. .कर्मचाऱ्यांनी मिळकतकराच्या थकबाकीबाबत माहिती दिल्यानंतर संबंधित कर जादा असल्याचे सांगत तरुण संतप्त झाला. त्याने त्याच्याकडील पिस्तूल बाहेर काढत थेट धमकावले. त्यानंतर, त्याने पिस्तूल स्वतःच्या डोक्याला लावत मी आता आत्महत्या करणार असे सांगत तो कार्यालयाबाहेर आला. या प्रकारामुळे तेथे उपस्थित असलेले महिला कर्मचाऱ्यांसह सर्व कर्मचारी घाबरले..पोलीस की दलाल? मदत मागायला आलेल्या तरुणीला पाठवलं बुधवार पेठेत, पोलीस ठाण्यातच 'सौदा'; निलंबन अन् कोंम्बिग ऑपरेशनचा दिखावा.काही कर्मचाऱ्यांनी त्यास समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला, दरम्यान महापालिकेच्या सुरक्षा विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी तेथे दाखल झाले. त्यांच्यासह एका नगरसेविकेकडूनही संबंधित तरुणाची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर, महापालिका प्रशासनाने संबंधित तरुणाच्याविरुद्ध शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु केली. रात्री उशिरापर्यंत ही प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती महापालिकेचे सुरक्षा अधिकारी राकेश विटकर यांनी दिली..शस्त्र जप्त करण्यासंबंधी पोलिसांशी चर्चा करणार - नवल किशोर राम, आयुक्त, महापालिका.महापालिकेच्या मिळकत कर विभागाच्या कार्यालयात कर्मचाऱ्यांसमोर पिस्तूल काढून आत्महत्या करण्याची धमकी एका तरुणाने दिली. हा अतिशय गंभीर प्रकार आहे, संबंधित तरुणाविरुद्ध पोलिसात गुन्हा दाखल केला जाईल. इतकेच नव्हे, तर संबंधित तरुणाकडील शस्त्र जप्त करण्याबाबत पोलिसांशी चर्चा केली जाईल, असे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.