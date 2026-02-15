पुणे

Pune Accident : लोणी काळभोर परिसरात दुचाकी अपघातात पादचाऱ्याचा मृत्यू

Pune Solapur road accident pedestrian death : पुणे-सोलापूर रस्त्यावरील लोणी काळभोर परिसरात भरधाव दुचाकीने पादचाऱ्याला धडक दिली, ज्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. अपघातानंतर चालक घटनास्थळी न थांबता पसार झाला आहे. त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, शोध सुरू आहे.
Pune Solapur road accident pedestrian death

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : भरधाव दुचाकीच्या धडकेत पादचाऱ्याचा मृत्यू झाल्याची घटना पुणे-सोलापूर रस्त्यावरील लोणी काळभोर परिसरात घडली. अपघातानंतर चालक पसार झाला असून, त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

