Pune Accident : पुण्यात पिकअप वाहनाच्या अपघातात चिमुकल्याचा मृत्यू; चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल

Kharadi Pune pickup vehicle accident two year old child death : खराडी परिसरात दूध वाहतूक करणाऱ्या पिकअप वाहनाच्या धडकेत दोन वर्षांच्या चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. घरासमोर खेळत असताना हा अपघात घडला असून वाहन चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पिकअप वाहनाच्या धडकेत दोन वर्षांच्या चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना गुरुवारी (ता. २९) सायंकाळी खराडी परिसरात घडली. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, वाहन चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

