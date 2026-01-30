Pune Accident : पुण्यात पिकअप वाहनाच्या अपघातात चिमुकल्याचा मृत्यू; चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल

पुणे : पिकअप वाहनाच्या धडकेत दोन वर्षांच्या चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना गुरुवारी (ता. २९) सायंकाळी खराडी परिसरात घडली. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, वाहन चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .मयूर अमर माळवे (वय २, रा. ढोले पाटील वाडा, खराडी) असे बालकाचे नाव आहे. याबाबत मयूरचे वडील अमर माळवे (वय २५) यांनी खराडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. राजू मगन ढोले (वय ६६, रा. ढोले-पाटील रस्ता, संगमवाडी) असे गुन्हा दाखल केलेल्या पिकअप वाहन चालकाचे नाव आहे..Mudkhed News : थरकाप उडवणारी घटना! आई-वडिलांचा घातपात; दोन्ही मुलांनीही संपविले जीवन.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी सायंकाळी सातच्या सुमारास मयूर घरासमोरील मोकळ्या जागेत खेळत होता. त्याचवेळी दूध वाहतूक करणारे पिकअप वाहनाचे डावे चाक बालकाच्या अंगावरून गेले. या अपघातात मयूर गंभीर जखमी झाला. नागरिकांच्या मदतीने त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. .या घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सीमा ढाकणे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. पुढील तपास सहाय्यक निरीक्षक रवींद्र गोडसे करीत आहेत. दरम्यान, २३ जानेवारी रोजी लोणी काळभोर परिसरातील एका सोसायटीत खेळत असताना मोटारीच्या धडकेने पाचवर्षीय बालकाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.