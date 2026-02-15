पुणे
Pune Crime : महापालिका भवनजवळ दुचाकीस्वार चोरट्यांनी तरुणाचा मोबाईल लंपास
mobile snatched Pune : महापालिका भवन परिसरात एका ३४ वर्षीय तरुणाकडून ६० हजार रुपयांचा मोबाईल दुचाकीस्वार चोरट्यांनी हिसकावून नेला. त्यावेळी तरुण ॲपद्वारे वाहन नोंदणी करत होता. शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे.
