पुणे

आधार दुरुस्ती शिबिराचे दर शनिवारी आयोजन

चिंचवड, ता. ९ ः भारतीय टपाल विभागाच्या पुणे शहर पूर्व विभाग पिंपरी चिंचवड आणि पुणे महानगरपालिका हद्दीतील विविध निवासी भागांमध्ये दर शनिवारी आधार नोंदणी व दुरुस्ती शिबिरांचे आयोजन करणार आहे.
टपाल विभागाचे कर्मचारी विविध ठिकाणी निर्धारित शासकीय शुल्कात ही कामे करून देतील. यासाठी समाजसेवी संस्था, स्थानिक कार्यकर्ते व नगरसेवकांचे सहकार्य घेतले जाईल. त्यामुळे नागरिकांना घराजवळच सेवा उपलब्ध होणार असल्याने खासगी केंद्रांवरील अतिरिक्त शुल्क व पायपीट टळेल. पिंपरी चिंचवड परिसरात अक्षयनगर-२, पिंपळे निलख येथील संकेत जगताप जनसंपर्क कार्यालय, जुनी सांगवीतील गणेश ढोरे जनसंपर्क कार्यालय तसेच हिंजवडी फेज ३ येथील मेगापोलिस सनवे सोसायटी येथे ही शिबिरे होतील, अशी माहिती विभागाचे प्रशासकीय अधिकारी समीर महाजन यांनी दिली.
