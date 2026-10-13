Aadhaar Server Down : आधार सर्व्हर ठप्प, नवीन परिपत्रकाचा पेच; दुय्यम निबंधक कार्यालयांत दस्त नोंदणीचा खोळंबा!

कात्रज - आधार पडताळणीसाठी आवश्यक ऑनलाइन प्रणालीतील तांत्रिक बिघाड आणि दस्त नोंदणीसंदर्भातील नवीन शासन परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीमुळे पुण्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांतील कामकाजावर परिणाम होत आहे. हवेली क्र. २ आणि १२ यांसह शहरातील विविध दुय्यम निबंधक कार्यालयांत दस्त नोंदणीसाठी आलेल्या नागरिकांना दोन दिवस सोमवारी आणि मंगळवारी विलंब आणि गैरसोयीचा सामना करावा लागला..एका बाजूला आधार पडताळणीचा सर्व्हर बंद पडणे, तर दुसऱ्या बाजूला नवीन नियमांबाबत ऐनवेळी माहिती मिळणे, यामुळे नागरिकांची धावपळ होत आहे. या परिस्थितीचा सर्वाधिक त्रास ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि प्रकृती अस्वास्थ्य असलेल्या पक्षकारांना सहन करावा लागला.आधार पडताळणीची ऑनलाइन प्रणाली बंद राहिल्यामुळे काही दुय्यम निबंधक कार्यालयांतील नोंदणी प्रक्रिया विस्कळित झाल्याच्या तक्रारी आहेत. आधीच्या दिवसातील प्रलंबित दस्तांचा भार पुढील दिवसाच्या कामकाजावर पडत असल्याने कार्यालयांत गर्दी वाढत आहे. प्रत्येक कार्यालयात अंदाजे ८० ते १०० नागरिक नोंदणीच्या ठिकाणी प्रतीक्षेत असल्याचे दिसून आले. दस्त नोंदणीसाठी पक्षकारांना कागदपत्रांची पूर्तता, मुद्रांक शुल्क, साक्षीदारांची उपस्थिती आणि इतर नियोजन करावे लागते..अशा वेळी तांत्रिक अडचण किंवा प्रक्रियेबाबतची अनिश्चितता निर्माण झाल्यास त्यांचा वेळ आणि पैसा खर्च होतो. बाहेरगावाहून आलेल्या नागरिकांना पुन्हा कार्यालयात येण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे हवेली क्र. २ आणि यांसह शहरातील इतर कार्यालयांमध्येही तांत्रिक अडचणींचे व्यवस्थापन आणि नागरिकांना माहिती देण्याची व्यवस्था सक्षम करण्याची मागणी अॅड. रश्मी सुराणा यांनी केली आहे..व्हीलचेअरवरील ज्येष्ठ महिलेला तासन्तास प्रतीक्षाहवेली क्र. १२ (कोंढवा) दुय्यम निबंधक कार्यालयात मंगळवारी घडलेल्या एका प्रकारामुळे या समस्येचे गांभीर्य समोर आले आहे. पुरंदर तालुक्यातील बेलसर येथील शेतजमिनीच्या खरेदीखताच्या नोंदणीसाठी ६३ वर्षीय संवर्णा जयकुमार शहा या कार्यालयात आल्या होत्या. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांना चालणे शक्य नसल्याने व्हीलचेअरवरून कार्यालयात यावे लागले..दुपारी त्यांच्या दस्ताची नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली; मात्र त्यानंतर आधार पडताळणीसाठी आवश्यक असलेली ऑनलाइन प्रणाली बंद पडल्याने पुढील कामकाज रखडले. सर्व्हर पूर्ववत होण्याच्या प्रतीक्षेत त्यांना अनेक तास कार्यालयात थांबावे लागले. संध्याकाळी तांत्रिक यंत्रणा सुरू झाल्यानंतरही नवीन शासन परिपत्रकाचा संदर्भ देत दस्त नोंदणी करता येणार नसल्याचे सांगण्यात आल्याने दिवसभर प्रतीक्षा करूनही त्यांचे काम पूर्ण होऊ शकले नाही..प्रतिक्रियामाझ्या पक्षकार संवर्णा शहा यांची मोठी गैरसोय झाली. नागरिक सर्व आवश्यक तयारी करून शासकीय कार्यालयात येतात. अशा वेळी तांत्रिक बिघाड किंवा नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीतील संभ्रमामुळे त्यांना पुन्हा पुन्हा कार्यालयात येण्याची वेळ येणे योग्य नाही. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या बाबतीत संवेदनशीलता ठेवणे आवश्यक आहे.- अॅड. रवी संभाजी कामठे, वकीलदोन दिवस सेवा बंद नव्हती. सोमवारी दुपारी राज्य सरकारच्या आधार सेवा पुरविणाऱ्या इंटरनेट राऊटरमध्ये बिघाड झाल्याने ही परिस्थिती उद्भवली होती. मात्र सांयकाळपर्यंत नोंदणी सेवा पूर्ववत करण्यात आली.- अभयसिंह मोहिते, नोंदणी उपमहानिरीक्षक पुणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.