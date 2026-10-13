पुणे

Aadhaar Server Down : आधार सर्व्हर ठप्प, नवीन परिपत्रकाचा पेच; दुय्यम निबंधक कार्यालयांत दस्त नोंदणीचा खोळंबा!

एका बाजूला आधार पडताळणीचा सर्व्हर बंद पडणे, तर दुसऱ्या बाजूला नवीन नियमांबाबत ऐनवेळी माहिती मिळणे, यामुळे नागरिकांची धावपळ होत आहे.
aadhaar server down

aadhaar server down

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कात्रज - आधार पडताळणीसाठी आवश्यक ऑनलाइन प्रणालीतील तांत्रिक बिघाड आणि दस्त नोंदणीसंदर्भातील नवीन शासन परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीमुळे पुण्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांतील कामकाजावर परिणाम होत आहे. हवेली क्र. २ आणि १२ यांसह शहरातील विविध दुय्यम निबंधक कार्यालयांत दस्त नोंदणीसाठी आलेल्या नागरिकांना दोन दिवस सोमवारी आणि मंगळवारी विलंब आणि गैरसोयीचा सामना करावा लागला.

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