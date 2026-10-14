सर्व्हरच्या कासवगतीने दस्त नोंदणी ठप्प

आळंदी, ता. १४ : खेड तालुक्यातील राजगुरुनगर आणि चाकण येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये दस्त नोंदणीसाठीच्या नव्या आधार पडताळणी प्रणालीमुळे कामाचा बोजवारा उडाला आहे. शासनाच्या संथ सर्व्हरमुळे नागरिकांना तासन्तास ताटकळत बसावे लागत असून, यामुळे खेडच्या पश्चिम पट्ट्यातील शेतकरी आणि चाकण औद्योगिक वसाहतीतील कामगार वर्गाला मोठा आर्थिक आणि मानसिक फटका बसत आहे.
शासनाच्या नव्या नियमांनुसार, मालमत्तेच्या कागदपत्रांवरील नाव आणि आधार कार्डवरील नाव तंतोतंत जुळणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नावात किरकोळ बदल, अगदी काना, मात्रा, वेलांटी किंवा उकार जुळत नसल्यास दस्त नोंदणीची प्रक्रिया थांबवली जात आहे. ऐनवेळी या नियमांची माहिती मिळत असल्याने नागरिकांची मोठी धावपळ उडत आहे. सर्व्हर वारंवार बंद पडत असल्याने एका दिवसात नोंदणी पूर्ण होत नाही, परिणामी दुसऱ्या दिवशी पुन्हा हेलपाटे मारावे लागत आहेत. यामुळे कार्यालयांमध्ये मोठी गर्दी जमा होत असून, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांचे सर्वाधिक हाल होत आहेत.
एका दिवसातील प्रलंबित दस्तांमुळे दुसऱ्या दिवसाचे कामकाजही विस्कळीत होत आहे. दूरवरून आलेले नागरिक, दस्तलेखक आणि बँक अधिकाऱ्यांना याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. चाकण औद्योगिक भागातील कामगारांना दस्त नोंदणीसाठी अतिरिक्त सुट्ट्या घ्याव्या लागत असल्याने त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. शासनाने केवळ नियम न लादता सर्व्हरची क्षमता वाढवून ही प्रक्रिया सुरळीत करावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
शासनाने कोणताही नवीन नियम लागू करण्यापूर्वी त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी किमान एक महिन्याचा कालावधी देणे अपेक्षित होते. मात्र, अचानक निर्णय लादल्याने नागरिक आणि व्यावसायिक दोघांचीही प्रचंड गैरसोय होत आहे. पूर्वतयारीशिवाय घेतलेल्या या निर्णयामुळे गोंधळ निर्माण झाला आहे.
- ॲड. दीपक चौधरी, राजगुरुनगर
वकिलांची दुहेरी कोंडी
अनेक वकील न्यायालयातील कामकाज (कोर्ट प्रॅक्टिस) आणि दस्त नोंदणी अशी दोन्ही कामे सांभाळतात. मात्र, निबंधक कार्यालयात अनिश्चित काळासाठी थांबावे लागत असल्याने त्यांना न्यायालयातील कामावर पाणी सोडावे लागत आहे. यामुळे वकील वर्गासमोर व्यावसायिक संकट उभे राहिले असून त्यांची अक्षरशः तारेवरची कसरत होत आहे.
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