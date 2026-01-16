आळंदीची संस्कृती नवले इंटरमिजिएटमध्ये राज्यात १५ वी
आळंदी, ता. १६ : कला शिक्षण मंडळ मुंबई यांच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या शासकीय रेखाकला एलिमेंटरी-इंटरमिजिएट परीक्षा सप्टेंबर २०२५ चा निकाल नुकताच जाहीर झाला. या परीक्षेत संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातून तीन लाख चौदा हजार सहाशे सहासष्ट विद्यार्थी बसले होते. यामध्ये आळंदीतील ज्ञानेश्वर विद्यालय या प्रशालेत परीक्षा केंद्र असून याच प्रशालेतील विद्यार्थिनी संस्कृती नवले ही राज्यात गुणवत्ता यादीत १५ वी आली आहे.
या अगोदरही शासकीय रेखाकला एलिमेंटरी परीक्षेत २०१८ साली स्वप्नील हनुमंत राऊत हा विद्यार्थी राज्यात २७ वा आला होता. या दोन्ही प्रकारच्या स्पर्धेत आळंदीचा निकाल अनुक्रमे ९६.६२ टक्के व ८८. ५० टक्के इतका लागला.
इंटरमिजिएट परीक्षेत ए श्रेणीत १३ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले.
अ श्रेणी प्राप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांची नावे : संस्कृती नवले, खुशी पाटील, भक्ती वाघमारे, जागृती पाटील, प्रमोद वाघे, समीक्षा मुळे, फर्जना शेख, स्वराली नवले, रागिणी मोरे, लावण्या नेरकर, आदित्य गायकवाड, श्रावणी देवकाते, गायत्री चाटे. एलिमेंटरी परीक्षेत आभास भास्कर सोनवणे या विद्यार्थ्यांने अ श्रेणी प्राप्त केली.
इंटरमिजिएटमध्ये अ श्रेणीने १३, ब श्रेणीने १४ व क श्रेणीने ५९ विद्यार्थी पास झाले. एलिमेंटरी परीक्षेत अ ग्रेडने १, ब ग्रेडने ४ व क ग्रेडने १०३ विद्यार्थी पास झाले. इंटरमिजिएट परीक्षेतील विद्यार्थ्यांना डी. एम. वंजारी, एस. एम. बेळ्ळे यांनी मार्गदर्शन केले.
या यशाबद्दल विद्यार्थी व शिक्षकांचे ज्ञानेश्वर शिक्षण संस्थेचे सचिव अजित वडगावकर, संस्थेचे पदाधिकारी व विश्वस्त, प्रशालेचे प्राचार्य के. एच. राठोड यांनी अभिनंदन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.