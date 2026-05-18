कांद्याच्या भावामध्ये आळेफाटा येथे वाढ

आळेफाटा, ता. १८ : आळेफाटा येथील उपबाजारात रविवारी (ता.१७) कांद्याच्या १३ हजार ४७५ पिशव्यांची आवक झाली. एक नंबर गोळा कांद्यास दहा किलोला १५१ रुपये बाजारभाव मिळाला आहे. यावेळी कांद्याच्या भावात प्रतिकिलोमागे दोन रुपयांची वाढ झाली.
जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आळेफाटा या ठिकाणी झालेल्या मोढ्यांत एक नंबर कांद्यास दहा किलोस १३० ते १५१, दोन नंबरला १२० ते १३०, तीन नंबर गोल्टीस १०० ते १२० तर चार नंबर बदला, चिंगळी कांद्यास ३० ते ८० रुपये बाजारभाव मिळाला.

