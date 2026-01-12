पुणे

AAP Pune Manifesto : पुणे पालिकेसाठी 'आप'चा जाहीरनामा प्रसिद्ध; महिलांना मोफत बस प्रवास आणि 'मोहल्ला क्लिनिक'चे आश्वासन!

Aam Aadmi Party Free Bus For Women : आम आदमी पार्टीने पुणे मनपा निवडणुकीसाठी 'निर्धारपत्र' प्रकाशित केले असून, महिलांना मोफत बस प्रवास आणि दिल्लीच्या धर्तीवर मोफत आरोग्य देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
AAP Releases 'Nirdharpatra' for Pune Municipal Elections

AAP Releases 'Nirdharpatra' for Pune Municipal Elections

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महापालिका हद्दीत महिलांना मोफत बस प्रवासाची सुविधा, दिल्ली पंजाबच्या धर्तीवर ‘मोहल्ला क्लिनिक’द्वारे नागरिकांना मोफत प्राथमिक आरोग्य सुविधा मिळणार, वाहतुककोंडी मुक्त ‘स्मार्ट मोबिलिटी शहर’ बनविण्याची ग्वाही आम आदमी पार्टीने (आप) सोमवारी दिली.

Loading content, please wait...
Aam Aadmi Party
Arvind Kejriwal
pune
Maharashtra Politics
PMC Election
manifesto

Related Stories

No stories found.