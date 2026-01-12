AAP Pune Manifesto : पुणे पालिकेसाठी 'आप'चा जाहीरनामा प्रसिद्ध; महिलांना मोफत बस प्रवास आणि 'मोहल्ला क्लिनिक'चे आश्वासन!

पुणे : महापालिका हद्दीत महिलांना मोफत बस प्रवासाची सुविधा, दिल्ली पंजाबच्या धर्तीवर ‘मोहल्ला क्लिनिक’द्वारे नागरिकांना मोफत प्राथमिक आरोग्य सुविधा मिळणार, वाहतुककोंडी मुक्त ‘स्मार्ट मोबिलिटी शहर’ बनविण्याची ग्वाही आम आदमी पार्टीने (आप) सोमवारी दिली..पुणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘आप’ने निवडणुकीचा जाहीरनामा ‘आपले निर्धारपत्र’ म्हणून सोमवारी प्रकाशित केला आहे. यावेळी ‘आप’चे राज्य प्रवक्ते मुकुंद किर्दत, शहराध्यक्ष सुदर्शन जगदाळे, पुणे शहर सचिव अक्षय शिंदे, महिला आघाडी अध्यक्ष सुरेखा भोसले आदी मान्यवर उपस्थित होते. किर्दत म्हणाले,‘‘महिलांना मोफत बस सेवा देतानाच, इतरांना अल्प दरात सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध करून दिली जाणार आहे..PIFF : 'जीवा'चा संघर्ष पिफमध्ये! लुप्त होत असलेल्या आदिवासी कोकणी भाषेतील पहिल्यावहिल्या चित्रपटाची चर्चा.मेट्रोसह सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबुतीकरणासाठी उत्तम बस, सार्वजनिक वाहत तळाची व्यवस्था करून देण्यात येईल. पुण्यातून कोठूनही तुम्ही ३० मिनिटांत कार्यालयात किंवा कार्यालयातून घरी परतावे, अशी वाहतूक कोंडी मुक्त ‘स्मार्ट मोबिलिटी शहर’ बनविण्याचा ‘आप’चा निर्धार आहे.’’.सामान्य नागरिकांना परवडेल अशा घरे उपलब्ध करून देणे, प्रदूषणमुक्तीसाठी नियमावली तयार करून त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यात येईल. सर्व सरकारी शाळा उच्च दर्जाच्या बनविण्यात येतील, त्यासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात वाढीव तरतूद करण्यात येणार आहे. पुण्यातील वाढत्या गुन्हेगारीला आळा बसविण्यासाठी सीसीटीव्हीची यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात येणार असून सार्वजनिक ठिकाणी महिला मार्शल अशा उपाययोजना करण्याचा विचार आहे. .नागरिकांना विविध कामांसाठी महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे घेऊन महापालिकेच्या कार्यालयात सातत्याने चकरा माराव्या लागतात, त्यासाठी आता ‘महापालिका तुमच्या दारात’ हा उपक्रम राबविणार, तर टॅंकर मुक्त पाण्याचे नियोजन, निविदा प्रक्रियेतील भ्रष्टाचाराला आळा बसावा, म्हणून विशेष उपाययोजना करण्यात येतील, असे आश्वासन ‘आप’ने जाहीरनाम्याद्वारे दिले आहे..‘आप’च्या जाहीरनाम्यातील महत्त्वाचे मुद्दे :महिलांना मोफत बस प्रवास वाहतूक कोंडी मुक्त स्मार्ट मोबिलिटी शहर‘मोहल्ला क्लिनिक’च्या धर्तीवर नागरिकांना मोफत प्राथमिक आरोग्य सुविधासमाविष्ट गावात मूलभूत सुविधा नागरिकांच्या सेवेसाठी ‘महापालिका तुमच्या दारात’ उपक्रम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.