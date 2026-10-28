Pune News : विवाहितेस आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे प्रकरण; वेळेत दोषारोपपत्र दाखल न केल्याने तपास अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस

पुणे - माहेरकडून पैसे मिळावेत, यासाठी शारीरिक आणि मानसिक छळ करून विवाहितेस आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या गंभीर प्रकरणात वेळेत म्हणजे ६० दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल न केल्याने न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी अमोल मराठे यांनी हा आदेश दिला आहे..या प्रकरणात अटकेत असलेले पती, सासू, सासरे आणि दिराला डिफॉल्ट जामीन मंजूर केला आहे. शिल्पा सचिन गवारे यांच्या आत्महत्येप्रकरणी अटकेत असलेले पती सचिन उत्तम गवारे (वय-४२), सासू संजीवनी (वय-५७), सासरे उत्तम शिवराम गवारे (वय-६८) आणि दीर संदीप (वय-४०) अशी डिफॉल्ट जामीन झालेल्या चौघांची नावे आहेत. शिल्पा यांच्या भावाने याबाबत वाकड पोलिसात फिर्याद दिली आहे. बचाव पक्षातर्फे ॲड. सुधीर शहा आणि ॲड. राहुल भरेकर यांनी काम पाहिले..सन २००९ ते आत्महत्या केलेल्या दिवशी म्हणजे २७ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत ही घटना घडली. माहेरहून पैसे मिळावेत, वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये हिस्सा मिळावा, तसेच सांगूनही माहेरच्या संपत्तीच्या कागदपत्रांवर सह्या केल्याचा राग धरून शारीरिक आणि मानसिक छळ करून विवाहितेस आत्महत्येस प्रवृत्त केले. तिने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.