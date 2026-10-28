पुणे

Pune News : विवाहितेस आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे प्रकरण; वेळेत दोषारोपपत्र दाखल न केल्याने तपास अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस

माहेरकडून पैसे मिळावेत, यासाठी शारीरिक आणि मानसिक छळ करून विवाहितेस आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या गंभीर प्रकरणात वेळेत म्हणजे ६० दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल न केल्याने न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावली.
Court

Court

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - माहेरकडून पैसे मिळावेत, यासाठी शारीरिक आणि मानसिक छळ करून विवाहितेस आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या गंभीर प्रकरणात वेळेत म्हणजे ६० दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल न केल्याने न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी अमोल मराठे यांनी हा आदेश दिला आहे.

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