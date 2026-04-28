कऱ्हाड ः अपघातात अबयीचीवाडीतील युवक ठार

कार- दुचाकीच्या धडकेत
अबईचीवाडीचा युवक ठार
कऱ्हाड, ता. २८ : कऱ्हाड-चिपळूण मार्गावरील तांबवे फाट्याजवळील डोंगरीमाळ परिसरात कार व दुचाकीच्या झालेल्या भीषण अपघातात युवक ठार झाला. गणेश जनार्दन धनवडे (रा. अबईचीवाडी) असे ठार झालेल्या युवकाचे नाव असल्याची माहिती तालुका पोलिसांनी दिली.
पोलिसांची माहिती अशी, कऱ्हाड- चिपळूण मार्गावरील तांबवे फाट्याजवळील डोंगरीमाळ परिसरात काल रात्री आठच्या सुमारास कार व दुचाकीचा अपघात झाला. अपघातात दुचाकीवरील अबईचीवाडी येथील युवक गंभीर जखमी झाला. अपघाताची माहिती मिळताच घटनास्थळी नागरिकांनी गर्दी केली होती. जखमी युवकाला तातडीने उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचार सुरू असताना त्याचा मृत्यू झाला.
गणेश धनवडे
