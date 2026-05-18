जिल्हा बॅंकेत अभिवादन कार्यक्रम

जिल्हा बॅंकेत अभयसिंहराजेंना अभिवादन
सातारा, ता. १८ : माजी सहकारमंत्री व सातारा जिल्हा बँकेचे माजी ज्येष्ठ संचालक, विकासरत्न अभयसिंहराजे भोसले यांच्या ८२ व्या जयंतीनिमित्त बँकेच्या मुख्य कार्यालयात त्यांच्या प्रतिमेस अभिवादन कार्यक्रम झाला. यावेळी संचालिका कांचन साळुंखे, संचालक सुरेश सावंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र सरकाळे, विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी प्रतिमेस फुले वाहून अभिवादन केले.
कांचन साळुंखे म्हणाल्या, ‘‘भाऊसाहेब महाराज हे सर्वसामान्यांचे आधारवड म्हणून परिचित होते. त्यांनी उरमोडी धरणाची निर्मिती करून जिल्ह्यातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यात त्यांचे मोलाचे योगदान आहे.’’ डॉ. राजेंद्र सरकाळे म्हणाले, ‘‘भाऊसाहेब महाराजांनी विनासहकार नाही उद्धार यास साजेशी अशी सहकारात क्रांती घडवली. राज्याच्या सहकार क्षेत्राला चांगली दिशा देण्याचे काम त्यांनी सहकारमंत्री असताना केले. अजिंक्य उद्योग समूहाची उभारणी, तसेच कृषी क्षेत्रात उच्च तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून ग्रीन हाऊस उभारणीस चालना दिली.’’
