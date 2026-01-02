आमदार पाटील-भालकेंचे मिले सूर मेरा तुम्हारा नगरपालिका निवडणुकी नंतर एकाच व्यासपीठावर
अभिजित पाटील
भगीरथ भालके
आमदार पाटील-भालकेंचे ‘मिले सूर मेरा तुम्हारा’!
नगरपालिका निवडणुकीत एकमेकांविरुद्ध भूमिका घेणारे एकाच व्यासपीठावर
भारत नागणे : सकाळ वृत्तसेवा
पंढरपूर, ता. २ : नगरपालिका निवडणुकीत एकमेकांच्या विरोधात भूमिका घेणारे आमदार अभिजित पाटील आणि विठ्ठल परिवाराचे नेते भगीरथ भालके एकाच व्यासपीठावर आले होते. यावेळी त्यांनी ‘झाले गेले विसरून जावे...’ असे म्हणत आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत भाजप विरोधात एकत्र येण्याचे संकेत दिले आहेत. या निमित्ताने आमदार पाटील आणि भालके यांच्या ‘मिले सूर मेरा तुम्हारा...’ या नव्या भूमिकेविषयी राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत आमदार अभिजित पाटील यांनी ऐनवेळी भालके यांच्या विरोधात ११ उमेदवार मैदानात उतरवले होते. आमदार पाटील यांचे सर्व उमेदवार पराभूत झाले असले तरी भालकेंच्या उमेदवारांना त्याचा मोठा फटका बसला. नगरपालिका निवडणुकीनंतर आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीची मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीत नगरपालिकेप्रमाणेच परिचारक विरुद्ध भालके अशी लढत होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, विठ्ठल परिवारातील ज्येष्ठ नेते तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कल्याणराव काळे यांनी मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या घड्याळ चिन्हावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे विठ्ठल परिवाराच्या एकीकरणावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
चौकट
भाजपविरोधात एकत्र येण्याचे संकेत
गुरुवारी (ता. १) मनसेच्या नगरसेविका माधुरी धोत्रे यांच्या जनसंपर्क कार्यालयाच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने आमदार अभिजित पाटील आणि भगीरथ भालके पालिका निवडणुकीनंतर प्रथमच एकाच व्यासपीठावर आल्याचे पाहायला मिळाले. यावेळी पाटील आणि भालके यांनी पुन्हा एकदा युतीसाठी हात पुढे केल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. भालके-पाटील यांची युती झाली तरी तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक तिरंगी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, भाजप विरोधात आमदार पाटील भूमिका घेणार, की भालकेंसोबत निवडणूक लढवणार, याविषयी तर्क-वितर्क लावले जात आहेत.
