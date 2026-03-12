Success Story: “सात वेळा अपयश, पण जिद्दीने लेफ्टनंट! दौंडचा अभिजित फुलारी भारतीय सैन्यात अधिकारी”

प्रफुल्ल भंडारी / रमेश वत्रेदौंड : सर्विसेस सिलेक्शन बोर्डाच्या परीक्षत सात वेळा अपयश आल्यानंतरही खचून न जाता लष्करी अधिकारी होण्याचे स्वप्न गिरीम ( ता. दौंड) येथील युवकाने मोठ्या जिद्दीने पूर्ण केले आहे. कुटुंबीयांचे पाठबळ, अपार परिश्रम आणि ध्येय गाठण्यासाठीची विलक्षण सहनशक्ती असलेल्या अभिजित फुलारी या शेतकरीपुत्राने २८१ प्रशिक्षणार्थ्यांमध्ये नवव्या क्रमांकाला गवसणी घालत लेफ्टनंट पद संपादित केले आहे..दौंड तालुक्यातील गिरीम येथील अभिजित पोपट फुलारी हा युवक गया ( बिहार) येथील ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकॅडमी येथे पार पडलेल्या दीक्षांत संचलनानंतर भारतीय सशस्त्र दलात लेफ्टनंट पदावर रूजू झाला आहे. लष्कराच्या दक्षिण मुख्यालयाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ यांनी या दीक्षांत संचलनाची मानवंदना स्वीकारली व या संचलनातील एका तुकडीचे नेतृत्व अभिजित फुलारी याने केले होते..Pune Air Pollution Health Impact: प्रदूषणाने पुणेकरांचा श्वास आला कंठाशी; नाकातील पॉलिप्सचा त्रास वाढत असल्याचा रहिवाशांचा अनुभव.अभिजित फुलारी यांचे प्राथमिक शिक्षण दौंड शहरातील शिशू विकास मंदिर व माध्यमिक शिक्षण दौंड शहरातील शेठ ज्योतीप्रसाद विद्यालयात झाले. पुणे येथील फर्ग्युसन महाविद्यालयात उच्च माध्यमिक शिक्षण घेतल्यानंतर श्रीमती काशीबाई नवले महाविद्यालयात यांत्रिक अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केले..लष्कराविषयी आकर्षण होते व त्यासाठी अभिजित यांनी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीची प्रवेश परीक्षा दिली पण त्यात अपयश आले. राष्ट्रीय छात्र सेना आणि राष्ट्रीय सेवा योजना मध्ये सक्रिय सहभाग घेतला. सर्विसेस सिलेक्शन बोर्डाच्या कठीण अशी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन थेट लष्करी अधिकारी होता येते. या परीक्षेचा एक भाग म्हणजे उमेदवाराची पाच दिवस मुलाखत घेतली जाते. ही परीक्षा अभिजित याने तब्बल सात वेळा दिली. सततच्या अपयशाने नैराश्य आले होते परंतु त्याने प्रयत्न सोडले नाही..दरम्यान ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकॅडमी साठी अभियांत्रिकी शिक्षणाच्या आधारे थेट तांत्रिक निवड होण्यापूर्वी अभिजित याला पाच दिवसांची दीर्घ मुलाखत आणि त्यानंतर पाच दिवस चालणारी वैद्यकीय चाचणी पूर्ण केल्यानंतर प्रवेश मिळाला. अखिल भारतीय पातळीवर त्याचा त्या वेळी ५४ वा क्रमांक होता. अकरा महिन्यांच्या खडतर प्रशिक्षणानंतर लेफ्टनंट म्हणून अभिजित रूजू झाला आहे..अभिजित याचे वडील पोपट फुलारी हे शेतकरी व वकील. सध्या ते दौंड वकील संघाचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहत आहेत. आई मनिषा फुलारी या गृहिणी आहेत. बंधू सुजित फुलारी हे वकील तर बहीण श्रध्दा मांडकर या कृषी सेविका आहेत. थेट लेफ्टनंट पदावर निवड झाल्याने अभिजित याचे सर्व स्तरातून अभिनंदन होत आहे..Latest Marathi News Live Update: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.संयमाची कसोटीअभिजित याला या संघर्षमय प्रवासाबद्दल विचारले असता तो म्हणाला, माझे अजोबा दिवंगत जगन्नाथ मारूती फुलारी हे आम्हाला नेहमी मोठे स्वप्न बघण्यास सांगायचे. आम्ही अधिकारी व्हावे, असे त्यांना नेहमी वाटायचे. त्यांचे स्वप्न पूर्ण झाले पण ते पाहण्यासाठी ते हयात नाहीत. सात वेळा अपयश आले तरी कुटुंबीयांनी कधीही ` तू काहीतरी दुसरे बघ ` , असे सांगितले नाही. उलट मला आधार दिला. त्यांचे पाठबळ, मित्रांचे सहकार्य आणि स्वयं अध्ययनाने हे यश संपादित करता आले. संयमाची कसोटी होती व या यशासाठी फार वाट पाहावी लागली, त्यामुळे लेफ्टनंट पदाचे यश शब्दांत वर्णन करता येणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.