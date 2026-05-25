Illegal Drug Injections: हडपसरमध्ये नशेच्या इंजेक्शनची बेकायदा विक्री उघड; सराईत गुन्हेगार अभिषेक भडंगे अटक, ८२ बाटल्या जप्त

पुणे : बॉडी बिल्डिंग आणि नशेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रतिबंधक औषधांची (इंजेक्शन्स) बेकायदेशीरपणे विक्री करणाऱ्या एका सराईत गुन्हेगाराला पोलिसांनी हडपसर परिसरातून अटक केली. .अभिषेक खंडू भडंगे (वय २५, रा. हिंगणे मळा, हडपसर, पुणे) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. त्याच्यावर यापूर्वी हडपसर पोलिस ठाण्यात ११ गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरात २४ मे रोजी पहाटेपर्यंत गुन्हे शाखेकडून कोम्बिंग ऑपरेशन राबविण्यात आले. त्यावेळी आरोपी अभिषेक भडंगे हा हिंगणे मळा येथील आकाश डांग माळी यांच्या खोलीत भाड्याने राहतो. तो तेथून नशेसाठी वापरले जाणारे 'मेफेनटरमाइन सल्फेट' हे प्रतिबंधक इंजेक्शन विनापरवाना विकत असल्याची माहिती युनिट सातचे सहाय्यक निरीक्षक मदन कांबळे आणि खंडणी विरोधी पथक- दोनचे पोलिस निरीक्षक राम राजमाने, पोलिस अंमलदार नितीन मुंढे, कानिफनाथ कारखेले, किरण पड्याळ यांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी त्याठिकाणी छापा टाकला..पोलिसांची चाहुल लागताच आरोपी अभिषेकने तेथून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पोलिसांनी त्याला पाठलाग करून पकडले. त्याच्या खोलीतून प्रतिबंधक इंजेक्शनच्या ८२ बाटल्या मिळून आल्या. या जप्त केलेल्या साठ्याची किंमत २८ हजार रुपये इतकी आहे. या प्रकरणी काळेपडळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या बेकायदा औषध विक्रीच्या रॅकेटमध्ये आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास पोलिस करत आहेत.