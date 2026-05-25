Solapur Highway Protest: उरुळी कांचन झोपडपट्टी धारकांना आठ दिवसात ‘आठ अ’ उतारे न दिल्यास पुणे–सोलापूर महामार्ग रोखण्याचा इशारा

सुनील जगताप, उरुळी कांचन : आठ दिवसात जर गोळे वस्ती उरुळी कांचन येथील झोपडपट्टी धारकांना त्यांच्या झोपड्यांची नोंद करून ग्रामपंचायतीने "आठ अ" चे उतारे दिले नाहीत तर पुणे सोलापूर महामार्गावर रस्ता रोको आंदोलन केले जाईल असा इशारा झोपडपट्टी सुरक्षा दल संघटनेचे नेते भगवान वैराट यांनी आज उरुळी कांचन येथे मोर्चा नंतर प्रशासनाशी चर्चा करताना दिला.यावेळी गटविकास अधिकारी शेखर शेलार,ग्रामपंचायत प्रशासक मिलिंद जगताप,ग्रामपंचायत अधिकारी टी.एस.पाटील,झोपडपट्टी सुरक्षा दल संघटनेचे आबा चव्हाण,दत्ता डाडर, दिगंबर मोहिते आदींसह झोपडपट्टी धारक नागरिक उपस्थित होते. .उरुळी कांचन येथील गोळे वस्तीवर गट नं १३८७ मध्ये ४० वर्षापासून राहत असलेल्या नागरिकांना,ग्रामपंचायतीने त्यांच्या झोपड्यांची/घरांची नोंद करून "आठ अ" चे उतारे द्यावेत म्हणून आज झोपडपट्टी सुरक्षा दल संघटनेचे नेते भगवान वैराट यांच्या नेतृत्वात उरुळी कांचन ग्रामपंचायत कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चाने आज ग्रामपंचायतच्या कार्यालयामध्ये पंचायत समिती हवेलीचे गटविकास अधिकारी शेखर शेलार यांच्याकडे आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर करून त्यांच्या राहत्या घरांच्या जागा त्यांच्या मालकीच्या करण्याची मागणी करतानाच,या भागातील नागरिकांसाठी अंतर्गत रस्ते,पथदिवे,पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा,वैयक्तिक शौचालयासाठीचे अनुदान,समाज मंदिर आदी सुविधा तात्काळ पुरवाव्यात अशी मागणी केली..मोर्चाचे निवेदन स्वीकारून त्याबाबत शासनाची भूमिका मांडताना हवेलीचे गटविकास अधिकारी शेखर शेलार यांनी सांगितले की,शासनाने २५ मार्च २०२६ रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार १ जानेवारी २०११ किंवा त्यापूर्वी शासकीय/निमशासकीय जागेवरील अतिक्रमणाने केलेली निवासी बांधकामे तीन निकषांवर नियमित करण्याबाबतचा निर्णय घेतलेला आहे. त्याला अनुसरून या ठिकाणचे जे नागरिक पात्र ठरतील त्यांना नियमित करून त्या पद्धतीचे उतारे देण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल.मात्र निकषात बसत नसतील तर याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात येईल. यावर बोलताना भगवान वैराट यांनी सांगितले की, येथे आठ दिवसात या नागरिकांना त्यांच्या जागेचे "आठ अ चे उतारे" जर दिले नाही तर पुणे सोलापूर रोड अडवून रस्ता रोको आंदोलन केले जाईल.