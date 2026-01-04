Pune Crime : 'मकोका’ कारवाईतील पसार आरोपीने संपविले जीवन; माजी नगरसेवकाने त्रास दिल्याचे सुसाईड नोटमध्ये नमूद

पुणे - हडपसर-सय्यदनगरमधील गुंड टिपू पठाण टोळीवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये (मकोका) कारवाई केल्यानंतर फरार झालेल्या सराइताने लष्कर भागात शनिवारी रात्र आत्महत्या केली. सराइताने आात्महत्या करण्यापूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत हडपसरमधील एका माजी नगरसेवकासह अन्य काही जणांनी त्रास दिल्याचे नमूद करत त्यांची नावे लिहिली आहेत..सादिक हुसेन कपूर (वय ५६, रा. सय्यदनगर, हडपसर) असे आत्महत्या केलेल्याचे नाव आहे. याप्रकरणी शनिवारी रात्री उशीरा लष्कर पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सादिक कपूरचे लष्कर भागातील इस्ट परिसरातील कुमार पॅलेस सोसायटीत कार्यालय आहे..शनिवारी सायंकाळी त्याने कार्यालयात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे उघडकीस आले. या घटनेच माहिती मिळताच लष्कर पोलिसांनी घटनास्थळी भेट दिली. त्याला तातडीने ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारांपूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती डाॅक्टरांनी दिली.हडपसरमधील सय्यदनगर परिसरात टिपू पठाण याची दहशत आहे. त्याच्याविरुद्ध वानवडी, हडपसर पोलिस ठाण्यात गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. पठाणने एका महिलेला धमकावून तिच्या जमिनीचा बेकायदा ताबा घेतला होता. महिलेने याबाबत तक्रार दिली होती. पठाणने एका कार्यक्रमात पैसे उधळले होते..पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी पठाण याच्यासह १६ साथीदारांविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये (मकोका) कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर पठाणसह साथीदारांना अटक करून त्यांची रवानगी कारागृहात करण्यात आली.पठाण टाेळीतील पसार साथीदार शाहरूक उर्फ हट्टी याचा मोहोळ तालुक्यातील लांबोटी गावात पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत मृत्यू झाला होता. पठाण टोळीतील सादिक कपूरवर देखील ‘मकोका’ कारवाई करण्यात आली होती. पोलिसांनी कारवाई केल्यानंतर तो पसार झाला होता..पठाणच्या बेकायदेशीर बांधकामावर झाली होती कारवाई :पठाण याच्यासह साथीदारांची बँक खाती नुकतीच गोठविण्यात आली आहे. काळेपडळ पोलिसांनी पठाणसह साथीदारांची घराची झडती घेतली. तेथून जमीन व्यवहारासंदर्भातील कागदपत्रे, महागडी मोटार, तीन दुचाकी, तसेच गृहोपयोगी वस्तू असा मुद्देमाल जप्त केला होता.पठाणने केलेल्या बेकायदा बांधकामावर काळेपडळ पोलिसांनी महापालिकेच्या मदतीने कारवाई केली होती. या कारवाईत पठाण याचे कार्यालय, तसेच बेकायदा बांधकाम पाडून टाकण्यात आले हाेते..आत्महत्येपूर्वी सुमारे ३५ पाने चिठ्ठी लिहिली -कपूर याने आत्महत्या करण्यापूर्वी ३० ते ३५ पानी चिठ्ठी लिहिली होती. पोलिसांनी ही चिठ्ठी जप्त केली असून, या चिठ्ठीत हडपसरमधील एका माजी नगरसेवकासह अन्य काही जणांची नावे आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.