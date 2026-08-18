पुणे

अभाविप अध्यक्षपदी नीलेश बिराजदार

अभाविप अध्यक्षपदी नीलेश बिराजदार
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पिंपरी, ता. १८ ः अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, पिंपरी चिंचवड महानगराच्या अध्यक्षपदी नीलेश बिराजदार आणि महानगर मंत्रीपदी कार्तिक पवार यांची घोषणा करण्यात आली.
संघटनेच्यावतीने ‘शंखनाद - छात्र नेतृत्वाचा’ या कार्यक्रमाचे चिंचवड येथे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी अभाविपच्या राष्ट्रीय मंत्री पायल किनाके यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पिंपरी चिंचवड महानगराची नवीन कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली.
नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांनी मिळालेले दायित्व हे केवळ पद नसून संघटनेने दिलेला विश्वास आणि जबाबदारी असल्याची भावना व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसाठी सक्रियपणे काम करणे, विद्यार्थी शक्तीला संघटित करणे तसेच शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रात सकारात्मक उपक्रम राबविण्याचा संकल्प यावेळी करण्यात आला.

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