Student Scholartship Issue : ‘सारथी’च्या दिरंगाईमुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांसमोर आर्थिक संकट; शेकडो विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या प्रतीक्षेत

पुणे - ‘राज्य सरकार आणि ‘छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था’ (सारथी) यांच्या दिरंगाईमुळे‘सारथी’मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख देशांतर्गत उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती योजने’ची जाहिरात अद्याप प्रसिद्ध करण्यात आली नाही. शिष्यवृत्ती योजनेची जाहिरात जुलै-आॅगस्टमध्ये प्रसिद्ध होणे अपेक्षित असते..मात्र, २०२५-२६ हे शैक्षणिक वर्ष अंतिम टप्प्यात आलेले असतानाही, जाहिरात प्रसिद्ध झाली नाही. प्रशासनाच्या या निष्काळजीपणामुळे राज्यातील मराठा आणि कुणबी प्रवर्गातील विद्यार्थी आर्थिक संकटात सापडले आहेत,’ अशा शब्दांत विद्यार्थ्यांनी आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली.राज्यातील मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा या लक्षित गटातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना देशातील अव्वल २०० शिक्षण संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेता यावे, या उद्देशाने ‘सारथी’तर्फे २०२२-२३ पासून डॉ. पंजाबराव देशमुख सारथी उच्च शिक्षण देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजना’ सुरू केली. या अंतर्गत पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या ३०० पात्र विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाते..मात्र २०२५-२६ या वर्षासाठी नवीन जाहिरात प्रसिद्ध न झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र अस्वस्थता पसरली आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून २०२५-२६ साठी जाहिरात प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. या संदर्भात ‘सारथी’चे प्रभारी व्यवस्थापकीय संचालक सूरज मांढरे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.यासंदर्भात विद्यार्थिनी मृणाल कदम म्हणाली, ‘सारथीची शिष्यवृत्ती हा आमच्यासारख्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाचा एकमेव आधार आहे. मात्र, अद्याप या शिष्यवृत्तीची जाहिरात न आल्याने आर्थिक ताण प्रचंड वाढला आहे. महाविद्यालय, वसतिगृह, आणि खानावळ शुल्काच्या खर्चासाठी ओढाताण होत आहे. त्यामुळे ही जाहिरात लवकर प्रसिद्ध न झाल्यास अनेक विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अर्धवट सुटण्याची भीती आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन जाहिरात त्वरित प्रसिद्ध करावी.’.मुख्यमंत्र्यांना साकडेपुण्यातील सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठातील १३० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी या शिष्यवृत्ती प्रकरणी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. स्थापत्य, मेकॅनिकल, संगणकशास्त्र आदी शाखांतील विद्यार्थ्यांनी एकत्रित स्वाक्षरी केलेले निवेदन थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवत मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले आहे. या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घालून विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे..अशी आहे शिष्यवृत्ती योजनादेशातील नामांकित २०० शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशित पात्र ३०० विद्यार्थ्यांसाठी योजनासंबंधित शिक्षण संस्थेने ठरवून दिलेले पूर्ण शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीपरीक्षा शुल्क, नोंदणी फी, जिमखाना, ग्रंथालय, संगणक व विकास शुल्क यांचा समावेश.पुस्तकांसाठी ५ हजार अतिरिक्त मदत.शैक्षणिक साहित्यासाठी १० हजार अतिरिक्त मदत..मागील वर्षाचे दायित्व प्रलंबित असल्याने ही योजना अद्याप सुरू करण्यात आलेली नाही. यासाठी आवश्यक निधी मिळवण्यासाठी विभागामार्फत शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. निधी उपलब्ध होताच ही योजना तातडीने कार्यान्वित करण्यात येईल.- सूरज मांढरे, प्रभारी व्यवस्थापकीय संचालक, सारथी.मराठा समाजातील अनेक विद्यार्थ्यांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न दीड लाखाच्या आत आहे. मात्र, सीओईपीसारख्या शासकीय महाविद्यालयातही राहण्या-खाण्याचा आणि इतर शैक्षणिक खर्च मिळून वर्षाला सव्वा दोन लाख रुपयांपर्यंत खर्च येतो. इतकी मोठी रक्कम भरायची कशी, हा प्रश्न आम्हाला पडला आहे. सारथी शिष्यवृत्ती हा आमचा मोठा आर्थिक आधार होता, पण आता तो बंद झाल्याने शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.- नेत्रा वाळूंज, विद्यार्थिनी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.