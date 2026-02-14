पुणे

Student Scholartship Issue : ‘सारथी’च्या दिरंगाईमुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांसमोर आर्थिक संकट; शेकडो विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या प्रतीक्षेत

‘सारथीची शिष्यवृत्ती हा आमच्यासारख्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाचा एकमेव आधार आहे. मात्र, अद्याप या शिष्यवृत्तीची जाहिरात न आल्याने आर्थिक ताण प्रचंड वाढला आहे.
Sarthi

Sarthi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - ‘राज्य सरकार आणि ‘छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था’ (सारथी) यांच्या दिरंगाईमुळे‘सारथी’मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख देशांतर्गत उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती योजने’ची जाहिरात अद्याप प्रसिद्ध करण्यात आली नाही. शिष्यवृत्ती योजनेची जाहिरात जुलै-आॅगस्टमध्ये प्रसिद्ध होणे अपेक्षित असते.

Loading content, please wait...
pune
student
Scholarship
financial crisis
Dream
sarthi
delay work

Related Stories

No stories found.