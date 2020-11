पुणेकरांनो, शहरातील उद्यानांमधील प्रवेश आता महाग होणार

पुणे - शहरातील उद्यानांमधील प्रवेश आता महाग होणार असून, जुन्या प्रवेश शुल्कात दहापट वाढ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे उद्यानांत हिंडण्या-फिरण्यासाठी पुणेकरांना दहा ते पन्नास रुपये, तर लहानग्यांसाठी पाच ते पंचवीस रुपये मोजावे लागतील. महापालिकेच्या 21 उद्यनांच्या प्रवेश शुल्कात वाढीचे नियोजन आहे. नव्या प्रवेश शुल्कामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची आशा असून, त्यामुळे गर्दीवरही नियंत्रण राहण्याची शक्‍यता आहे. शहरात विविध भागांत महापालिकेची 191 बागा-उद्याने आहेत. त्यातील 21 बागा-उद्यानांसाठी प्रवेश शुल्क घेतले जातो. त्यातील 9 बागा-उद्यानांत 50 पैसे ते एक रुपया घेण्यात येतो. काही उद्यानांसाठी पाच रुपये मोजावे लागतात. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा प्रस्तावित प्रवेश शुल्कामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होईल, तसेच गर्दीवरही नियंत्रण राहील, अशी शक्‍यता महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून वर्तविण्यात येत आहे. शहरात विविध भागांत महापालिकेची 191 बागा-उद्याने आहेत. त्यातील 21 बागा-उद्यानांसाठी प्रवेश शुल्क घेतले जाते. त्यातील 9 बागा-उद्यानांत 50 पैसे ते एक रुपया घेण्यात येतो. तर काही उद्यानांसाठी पाच रुपये मोजावे लागतात. मात्र गेल्या काही वर्षांत शुल्कात वाढ करण्यात आली नाही. त्यात वाढ करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या उद्यान खात्याने मांडला आहे. कोरोनाच्या काळात बागा-उद्याने बंद असल्याने या प्रस्तावावर निर्णय झाला नाही. तो आता अंतिम मंजुरीसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे. त्यावर मंगळवारी (ता. 24) चर्चा होऊन तो मंजूर होण्याची शक्‍यता आहे. पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा कुंडीसाठी शंभर रुपये भाडे

शहरातील सरकारी आणि खासगी कार्यक्रमांसाठी उद्यान खात्याकडील झाडे भाडेतत्त्वावर देण्यात येतात. त्यासाठीच्या कुंडीला आतापर्यंत दिवसासाठी 10 रुपये भाडे होते. त्यातही वाढ करून ती शंभर रुपये करण्यात येणार आहे. एका कुंडीसाठी तीनशे रुपये अनामत रक्कम घेतली जाणार आहे. या कुंडीचा खर्च तीनशे रुपये असून, त्यातील झाडाच्या संगोपनासाठी महिन्याला 45 रुपये खर्च आहे. त्यामुळे कुंड्यांचे भाडे आणि अनामत रकमेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे, असे महापालिकेच्या उद्यान खात्याचे प्रमुख अशोक घोरपडे यांनी सांगितले. Sakal Video Gallery पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा शहरातील उद्याने - 191

प्रवेशशुल्क असलेली उद्याने - 21

सध्याचे प्रवेशशुल्क - 50 पैसे ते पाच रुपये

नवे दर -

लहान मुलांसाठी 5 रुपये

प्रौढांसाठी - 10 रुपये

परदेशी नागरिकांसाठी - 100 रुपये काही उद्याने विकसित करण्यासाठी प्रवेशशुल्क निश्‍चित केले आहे. मात्र, ते कमी असल्याने त्यात आता वाढ करून सर्व ठिकाणी किमान पाच ते दहा रुपये घेण्याचा प्रस्ताव आहे. या वाढीमुळे उद्यान विभागाच्या उत्पन्नात दहापट वाढ होईल.

-अशोक घोरपडे, प्रमुख, उद्यान विभाग, महापालिका

