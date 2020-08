पुणे- सोलापूर महामार्गावर या दोन ठिकाणी मोठे अपघात

कुरकुंभ (पुणे) : पुणे- सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर दौंड तालुक्यातील रावणगावजवळ इंडिगो कार व मालवाहू टेम्पो यांच्यात झालेल्या अपघात दोन ठार तर तीन जण गंभीर झाले. तसेच, मळद हद्दीत रस्त्याच्याकडेला उभ्या असणाऱ्या दोन दुचाकीला अज्ञात वाहनाने पाठीमागून धडक दिल्याने दोन गंभीर जखमी झाल्याने जागीच ठार झाल्याची माहिती पोलिस उपनिरीक्षक तेजस मोहिते यांनी दिली.

पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा पुणे- सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर रावणगाव हद्दीतील अपघात गुरुवारी ( ता. 27) दुपारी चारच्या सुमारास घडला. या अपघातात सोलापूर बाजूकडे भरधाव वेगात जाणाऱ्या इंडिगो कार ( एमएच. 14 डी. 1344) चालकाचा गाडीवरील ताबा सुटल्याने कार पुणे बाजूकडे जाणाऱ्या लेनवरून जाणाऱ्या माहवाहू टेम्पोला (एमएच.14, ईएम. 8576 ) धडकली. या अपघातात तीन जण गंभीर तर तीन जण किरकोळ जखमी झाले. त्यापैकी दोन जणांचा दौड येथील खाजगी रुग्णालयात उपचार घेत असताना मृत्यू झाला. मात्र मृतांची नावे समजू शकली नाही.

तसेच, मळद येथे गुरूवारी ( ता. 27 ) रात्री आठच्या सुमारास महामार्गाच्याकडेला उभ्या असणाऱ्या दोन दुचाकीला अज्ञात वाहनाने पाठीमागून जोरात धडक दिल्याने दोन जण जागीच ठार झाले. मात्र त्यांची नावे समजू शकली नाही, अशी माहिती उपनिरीक्षक मोहिते यांनी दिली.

Web Title: Accident at two places on Pune-Solapur highway