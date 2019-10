सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपी जेरबंद

पिंपरी - कोयत्याचा धाक दाखवून अठरा लाखांची रोकड लुटणाऱ्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांना गुन्हे शाखेच्या युनिट चारच्या पथकाने जेरबंद केले. घटनास्थळ परिसरात असलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांना आरोपींपर्यंत पोचण्यात यश आले. आकाश दयानंद कदम (वय १९, जुना बाजार, हजरत खाजानगर, पुणे), प्रफुल्ल ऊर्फ कल्लू संजय वाघमारे (वय २१, रा. कसबापेठ, पीएमसी कॉलनी, पुणे), महेंद्र सोपान दुरगुडे (वय २८, रा. नानापेठ, पुणे), आजिनाथ बबन धुमाळ (वय २४, रा. केशवनगर, माझरी रोड, मुंढवा), जय ऊर्फ दादू पडळकर (वय १९, रा. नानापेठ, पुणे), ओंकार गजानन कुडले (वय १९, रा. गणेश पेठ, पुणे), शुभम दीपक पवळे (वय २३, रा. धनगरवाडा, पुणे) अशी अटक आरोपींची नावे असून, पवन करताळ (रा. सोमवार पेठ, पुणे), गोट्या माने (रा. येवलेवाडी, पुणे) हे फरारी आहेत. अठरा लाखांची रोकड लुटल्याप्रकरणी दुधाराम भैराराम दुधासी यांनी सांगवी पोलिसांत फिर्याद दिली होती. या गुन्ह्याचा समांतर तपास गुन्हे शाखा पथकाने मारुंजी, हिंजवडी या मार्गावरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. यामध्ये रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आकाश व प्रफुल्ल सांगवी फाट्यामार्गे नवी सांगवीकडे जाताना दिसले. तसेच, घटनास्थळापासून काही अंतरावर असलेल्या फर्निचर दुकानाच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यातही ते दिसून आले. यावरून दोघांना ताब्यात घेऊन सखोल चौकशी केली असता, त्यांनी सांगवी फाट्याजवळ एक दुचाकी अडवून कोयत्याचा धाक दाखवून अठरा लाखांची रोकड लुटल्याचे कबूल केले. तसेच, ही रक्कम सर्वांनी वाटून घेतल्याचेही सांगितले. त्यानुसार पथकाने कदम, वाघमारे यांच्यासह दुरगुडे, धुमाळ, पडळकर यांनाही अटक केली. तर, कुडले व पवळेला पुण्याच्या गुन्हे शाखा युनिट एकच्या पथकाने सांगवीतील दरोड्याचा गुन्हा दाखल होण्यापूर्वी अवैधरीत्या शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी अटक केली होती. या आरोपींकडून पाच लाख ४० हजारांची रोकड व लुटलेल्या रकमेतून खरेदी केलेली दुचाकी, सोनसाखळी असा एकूण नऊ लाख ८० हजारांचा ऐवज पोलिसांनी जप्त केला.

Web Title: The accused arrested on the basis of CCTV footage