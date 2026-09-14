Pandare Crime : पणदरे येथे महिलेवर अत्याचार करून खून केलेल्या आरोपीला अटक

माळेगाव - पणदरे (ता. बारामती) येथे गर्भवती महिलेवर अत्याचार करून तिचा खून केल्यानंतर अंगावरील दागिने लंपास केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. माळेगाव पोलिसांनी गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत अवघ्या दोन तासांत संशयित आरोपीला ताब्यात घेतले. गणेश रामचंद्र माने (वय २६, रा. पणदरे) असे आरोपीचे नाव असून, पोलिसांच्या चौकशीत त्याने गुन्ह्याची कबुली दिल्याचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी चैतन्य कदम यांनी सांगितली..माळेगाव पोलिस ठाण्यात शनिवारी ( ता.१२) रोजी वरील प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर उपविभागीय पोलीस अधिकारी चैतन्य कदम आज पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, 'मयत महिलेची सासू रंजना लक्ष्मण पवार (वय ५०, रा. खडकआळी, पणदरे) यांनी सदर प्रकरणी फिर्याद दिली आहे..शनिवारी सायंकाळी गर्भवती वैशाली पवार या खोलीत रक्ताच्या थारोळ्यात गंभीर अवस्थेत नातेवाईक व शेजारच्यांना आढळून आल्या. त्यांना तत्काळ रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, त्यांचा उपचार अगोदरच मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले. उपलब्ध माहितीच्या आधारे माळेगाव पोलिसांनी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कुलदीप संकपाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत अधिक वेगाने तपास सुरू केला..घटनास्थळाची बारकाईने पाहणी करताना पोलिसांना मिळालेल्या माहितीनुसार गणेश माने याच्याबाबत संशय निर्माण झाला. त्याला ताब्यात घेऊन कसून चौकशी केली असता त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली.'.'आरोपीने मयत वैशाली यांच्यावर हातोड्याने हल्ला करून जखमी केल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर जखमी अवस्थेत आरोपीने त्यांच्यावर जबरदस्तीने अत्याचार केला. त्यांनी विरोध केल्याने टॉवेलच्या साहाय्याने गळा आवळून त्यांचा खून केला. त्यानंतर मयताच्या गळ्यातील सोन्याचे डोरले व पायातील पैजण काढून नेले. आरोपी माने याला पोलिसांनी अटक केली असून न्यायालयाने बुधवार (ता.१६) पर्यंत पोलिस कोठडी दिली आहे,' अशी माहिती अधिकारी चैतन्य कदम यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.