पुणे

Pune Crime : बंडगार्डन पोलिस ठाण्यातून आरोपी बेड्यांमधून हात काढून पसार

बंडगार्डन पोलिस ठाण्यातील तपास पथकाच्या खोलीतून आरोपी पसार झाल्याची घटना घडली.
Crime

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Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - बंडगार्डन पोलिस ठाण्यातील तपास पथकाच्या खोलीतून आरोपी पसार झाल्याची घटना घडली. वैभव अनिल खोत (वय १९, रा. श्रमिकनगर, टिंगरेनगर) असे पळून गेलेल्या आरोपीचे नाव आहे.

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