पुणे

Nasrapur Crime Case : आरोपीने दिली होती गुन्ह्याची न्यायबाह्य कबुली

नसरापूर येथे चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिचा खून केल्याप्रकरणी अटक आरोपीविरोधात बुधवारी सहा साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात आली.
Nasrapur Crime Case

Nasrapur Crime Case

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - नसरापूर येथे चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिचा खून केल्याप्रकरणी अटक आरोपीविरोधात बुधवारी सहा साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात आली. गुन्हा करून पसार झालेल्या आरोपीला दोन ग्रामस्थांनी शोधले. त्या वेळी आरोपीने गुन्ह्याची न्यायबाह्य कबुली दिल्याचे साक्ष एका साक्षीदाराने दिली.

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